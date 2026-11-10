Impactante choque múltiple en Bulgaria: Accidente dejó al menos 12 muertos e involucró a 86 vehículos 

Un choque múltiple ocurrido este martes en Bulgaria, el cual involucró a 86 vehículos, dejó al menos 12 fallecidos, según lo informado por autoridades locales.

De acuerdo a lo consignado por Emol, otras 50 personas resultaron heridas, muchas de gravedad, a raíz del incidente.

La investigación preliminar apunta a que el origen del accidente tendría relación con un camión que transportaba grano. Dicho vehículo, por motivos que aún se desconocen, se detuvo en un carril de la autopista de Tracia, que une las ciudades de Sofía y Burgas.

Todo esto, en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a 10 metros.

Un microbús impactó contra el camión, provocando una cadena de choques entre los 86 vehículos. Imágenes captadas por testigos dieron cuenta de que varios autos volcaron y algunos llegaron a incendiarse.

El primer ministro del país, Rumen Radev, declaró luto nacional para este miércoles. Además, después de finalizar una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suspendió su agenda y viajó al lugar del accidente.

A su vez, el Gobierno desplegó dos aviones militares para colaborar en el traslado de heridos a los hospitales.