Importadora acusada por La Polar negó responsabilidades

Una de las importadoras acusadas por La Polar como quienes le proveían de ropa presuntamente falsa, sostuvieron que “resulta deplorable que en el intento de deslindar responsabilidades se nos aluda de manera gratuita e infundada”.



La empresa de retail admitió ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) haber vendido ropa falsificada, acusó haber sido víctima de fraude por parte de sus proveedores y anunció que se querellaría contra dos de ellos Global Brands y Kiki Imports.



Respecto a esta última el Diario Financiero informó que los dueños son “Andrés Hites Moscovich y su hijo, Nicolás Hites Neef, miembros de la familia dueña de Empresas Hites, competidora directa de La Polar”.



Al respecto, mediante un comunicado, la empresa aclaró que “Kiki Imports es una empresa independiente que solo actuó como proveedora de esta cadena, así como de otras tiendas del retail nacional. Es importante destacar que el señor Andrés Hites Moscovich no forma parte de la sociedad controladora de Kiki Imports desde hace ya un año”.



En esta línea, afirmaron que “toda la documentación de respaldo y seguimiento a las transacciones hechas con La Polar fueron entregadas en tiempo y forma a esta empresa, siempre de acuerdo a lo solicitado. En tal sentido, Kiki Imports solo tuvo el rol de intermediario con las fábricas y traders responsables del producto final”.



“Por último, y tal como lo han señalado autoridades del Sernac y organizaciones de defensa de los consumidores, resulta deplorable que en el intento de deslindar responsabilidades se nos aluda de manera gratuita e infundada”, concluyeron.



El director del Sernac, Andrés Herrera, manifestó este martes que “la actitud que ha tenido Empresas La Polar es completamente impúdica y desvergonzada. Hace pocas semanas atrás decían que los productos que comercializaban eran originales, y el caso es que, con una investigación, del cual no tenía ninguna noticia el Sernac, aparece ahora que, por un supuesto fraude, se habrían estado comercializando productos de buena fe que eran falsos y no originales”.