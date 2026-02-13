Incautan 275 kilos de marihuana y detienen a tres personas en Chañaral

Una investigación del OS-7 de Carabineros y la Fiscalía de Atacama permitió la detención de tres personas y la incautación de 275 kilos de marihuana en Chañaral.



Respecto del procedimiento, el comandante de Carabineros, Marcelo Ramírez, señaló que la droga fue avaluada en 2.700 millones de pesos.



Por su parte, el fiscal Sebastián Coya dijo que frente a otros procedimientos de este tipo detectados en la región y ocupando técnicas investigativas destinadas a combatir el tráfico, se obtuvo importante evidencia que alertaba de un nuevo transporte de una gran cantidad de droga.



“Fue esta función investigativa la que llevó a la Fiscalía a solicitar al Juez de Garantía distintas Interceptaciones telefónicas desde el año pasado, logrando los funcionarios policiales confirmar la preparación de este traslado de droga pudiendo interceptar a esta organización criminal y lograr esta importante incautación”, explicó el fiscal.



Coya agregó que la investigación sigue su desarrollo, ya que el trabajo de persecución penal de la Fiscalía busca, además de la detención de imputados y apoyar legalmente la actuación de la policía, llegar al corazón de estas organizaciones.



Respecto de los detenidos el fiscal Coya indicó que éstos serán formalizados este lunes ante el Juzgado de Garantía de Chañaral.