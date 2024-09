Indagan macabro hallazgo de un torso humano calcinado en Los Andes

Netflix dio a conocer este viernes el primer tráiler oficial de “Twilight of the Gods”, la nueva serie animada creada y producida por Zack Snyder, quien tomó como inspiración la mitología nórdica. En concreto, la producción narrará la historia de Sigrid, una guerrera inmortal que salva la vida de Leif, un monarca mortal. Esta heroica historia de amor, pérdida y venganza es un viaje al infierno y más allá… a través de tierras fantásticas, campos de batalla feroces y sangrientos, y guerras libradas contra deidades y demonios, declara su sinopsis. “Twilight of Gods” arribará el 19 de septiembre.