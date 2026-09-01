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“Indio Juan” vuelve a prisión tras control de detención por recaptura

Juan Flores Valenzuela, alias el “Indio Juan”, escapó el pasado 25 de febrero desde el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, junto a Tomás González Quezada, alias “Pelao”. Ambos internos lograron salir del recinto utilizando vestimentas que simulaban ser uniformes de funcionarios de Gendarmería. González Quezada continúa prófugo.

Patricia Schüller Gamboa
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“Indio Juan” vuelve a prisión tras control de detención por recaptura

Juan Flores Valenzuela, alias el “Indio Juan”, fue sometido este martes a control de detención en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Esto tras ser recapturado luego de más de seis meses prófugo. Tras la audiencia, el sujeto regresó a prisión para continuar cumpliendo la condena de presidio perpetuo por el femicidio de su expareja.

Flores Valenzuela escapó el pasado 25 de febrero desde el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, junto a Tomás González Quezada, alias “Pelao”. Ambos internos lograron salir del recinto utilizando vestimentas que simulaban ser uniformes de funcionarios de Gendarmería. González Quezada continúa prófugo.

La recaptura de “Indio Juan” se concretó durante la tarde del lunes en la población La Bandera, comuna de San Ramón.

Cumplía condena de presidio perpetuo por femicidio

Al momento de su fuga, Flores Valenzuela cumplía una condena de presidio perpetuo por el femicidio ocurrido en marzo de 2021 en Puente Alto. La víctima fue atacada a disparos en la vía pública mientras se dirigía a su trabajo. El condenado había comenzado a cumplir su pena en noviembre de 2024.

El caso adquirió una nueva dimensión luego de que antecedentes obtenidos durante la investigación revelaran que, mientras permanecía prófugo, Flores Valenzuela habría mantenido coordinaciones con una organización criminal para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

De acuerdo con información publicada este martes, la Fiscalía y la PDI detectaron mediante interceptaciones telefónicas un supuesto plan para asesinar al jefe comunal.

La Fiscalía Occidente confirmó que mantiene una investigación reservada por un delito de amenazas que involucraría un posible riesgo para la seguridad de White.

Con su recaptura, Flores Valenzuela deberá retomar el cumplimiento de la pena de presidio perpetuo que mantenía al momento de su fuga. La investigación de la Fiscalía Occidente, en tanto, continúa para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades asociadas al supuesto plan contra el alcalde de San Bernardo.

Capturan a “El Indio Juan”: reo condenado por femicidio que escapó vestido de gendarme de la exPenitenciaría
Source Texto: Aton/Foto; Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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