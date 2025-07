Investigador UC alerta por deterioro sostenido de la tasa de ocupación laboral

El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, analizó el mercado laboral y el debate en torno al salario mínimo, en el contexto del último reporte laboral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual informó un alza del desempleo total hasta un 8,9% en el trimestre móvil de marzo a mayo.



En conversación con T13 Radio, el economista indicó que “malas noticias fueron las que el INE entregó el lunes pasado. Vemos que el empleo se ha desacelerado, hay malos datos. Básicamente, un incremento del empleo en doce meses de solamente 0,2%”.



“Hoy día, a pesar de que el empleo ha aumentado en los últimos dos o tres años, o sea, hay más ocupación, pero nuestra tasa de ocupación es como la que teníamos hace 15 años atrás, cuando estábamos saliendo de una crisis”, agregó.



“Hace casi más de dos años que el termómetro de la tasa de ocupación está marcando fiebre. Estamos frente a una crisis laboral, con un número de ocupados más alto que el que teníamos hace dos años atrás, sí, pero seguimos con un déficit enorme”, indicó.



“Y ahora, que este termómetro empieza a marcar más fuerte la tasa de desocupación, empiezan a surgir las alarmas, en particular en el caso de las mujeres, donde la tasa sube al 10,1%”, complementó.



Consultado por la reacción del Gobierno frente al escenario adverso, Bravo sostuvo que “cualquier gobierno, pienso yo, lo que tendría que haber hecho, es decir, bueno, ¿cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cómo podemos, en el margen incluso, modificar o acelerar inversiones públicas?”.



“Esto que teníamos pensado hacer en dos años, lo podemos hacer en uno, tal vez con una mayor utilización de trabajadores, a ver cómo el Estado puede mover algo la aguja. Estaríamos pensando en eso, pero no ha sido una conversación de este tiempo”, añadió.



“El viernes el Gobierno mandó un Proyecto sobre Subsidios Laborales. Sin haber mirado el proyecto, digamos, claro, esto es algo que a lo mejor podría haber ocurrido 2 años antes, si es que en verdad se tiene intención de que responda, de que sirva también para esta coyuntura. Si no, bueno, va a tomar un tiempo, va a servir para la próxima crisis”, continuó el investigador de la PUC.



“El problema más serio no es solamente que no se haya hecho algo, sino que también se ha actuado como si no tuviéramos el problema”, remarcó.