Italia y España acuerdan poner fin a los controles recíprocos en fronteras luego de tensiones por crisis en Ceuta

Los ministros del Interior de Italia y España, Matteo Piantedosi y Fernando Grande-Marlaska, acordaron este jueves poner fin a los controles recíprocos en las fronteras. La medida se había empezado a aplicar tras la crisis migratoria de Ceuta.

Ambos secretarios de Estado llegaron a ese acuerdo durante una conversación telefónica. Esta llamada fue programada a raíz de una reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Según consignó Radio Biobío, desde el Ministerio del Interior italiano indicaron que “la decisión, tomada tras un minucioso análisis de la situación, irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen”.

En tanto, fuentes del Ministerio de Interior español también confirmaron el acuerdo. Así, detallaron que el gobierno no prorrogará los controles fronterizos para los vuelos y las conexiones marítimas procedentes de Italia, país que realizará lo mismo.

Cabe destacar que Meloni y Sánchez se reunieron el jueves pasado en Bruselas, para intentar solucionar la crisis fronteriza entre ambos países.

Durante ese encuentro decidieron que los ministros de Interior de los dos países se reunieran para concretar la eliminación de los controles. Por su parte, estas medidas suponían una suspensión del acuerdo de libre circulación Schengen en la Unión Europea.