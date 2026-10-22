Muere en Francia un hombre infectado con virus que se creía no transmisible a humanos

El gobierno francés reveló este jueves que un hombre con inmunodepresión severa, quien murió a inicios de octubre en Lyon, estaba infectado con el virus shamonda.

Dicho virus afecta principalmente al ganado, y hasta ahora, los expertos consideraban que no podía transmitirse a los seres humanos.

Mediante un comunicado conjunto, los Ministerios de Sanidad y de Agricultura de Francia remarcaron que “no se ha identificado por ahora ningún riesgo sanitario para la población general”. Todo esto, en base a la información científica disponible, según consignó Radio Biobío.

El paciente, cuya edad no fue revelada, permanecía internado en los Hospicios Civiles de Lyon por una patología grave.

A su vez, las autoridades indicaron que están realizando investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas, junto a expertos en sanidad humana, animal y medioambiental.

La contaminación de este paciente corresponde a la primera detección documentada del virus en una persona.

Por su parte, los especialistas del caso plantean que las complicaciones cerebrales que se le manifestaron están “muy probablemente vinculadas con la infección por el virus shamonda”.

El origen del virus shamonda

El virus shamonda se identificó por primera vez a mediados de la década de 1960 en Nigeria. Concretamente, se transmite por un mosquito de tipo culicoides principalmente al ganado bovino.

Eso sí, durante el verano pasado, se detectó por primera vez en varios puntos de Europa, incluido Francia.

Las autoridades francesas sostienen como hipótesis que se produjo una contaminación por un mosquito en el este del país. Asimismo, en esta zona se había constatado la circulación de shamonda en primavera y verano.

De todas formas, comentaron que se trata de “un caso excepcional”, en un paciente con un gran cuadro de debilidad inmune.