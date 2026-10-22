Vallejo cuestiona las 56  rebajas de pena a agresores sexuales contra menores

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores de edad decretadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Calificó la situación como “grave” y dijo que “la ley no los obliga” a conceder estos beneficios.

Según consignó 24Horas, la polémica surgió luego de que un reportaje de Interferencia revelara que, durante la administración del Presidente José Antonio Kast, se emitieron decretos que concedieron rebajas de pena a 27 personas condenadas por abuso sexual. Y a otras 29 por violación de menores de edad.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que en 2022 se modificó la ley para prohibir estos beneficios a quienes cometen dichos delitos. Sin embargo, sostuvo que, antes de la entrada en vigencia de la normativa, algunas solicitudes fueron rechazadas. Pero la Corte Suprema acogió recursos de amparo presentados por los condenados.

Explicó que “lo que hizo el Ministerio fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos, nada más que eso. Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema“.

“¿Cómo es posible…?”

Vallejo se refirió a la controversia a través de su cuenta de Instagram, donde manifestó sentir “angustia y rabia” por la decisión del actual Gobierno.

“¿Cómo es posible que este Gobierno, que se autodefinió como el Gobierno de emergencia. El Gobierno de la seguridad. El Gobierno de ‘con mis niños no te metas’, haya decretado sin orden de la Corte Suprema la rebaja de condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad?”, sostuvo, consignó 24Horas.

Añadió que “lo peor es que mienten o no manejan la información“. Argumentó que el Ejecutivo no estaría obligado a conceder las rebajas de condena en estos casos.

“Dicen que la ley los obliga, pero no los obliga”

“Dicen que la ley los obliga, pero no los obliga. La ley, que fue publicada en febrero del 2022, excluye explícitamente de la posibilidad del beneficio de la rebaja de condenas a quienes cometieron delitos de abuso sexual contra menores de edad”, sostuvo.

Añadió que “lo que ha pasado es que en muchos casos la Corte Suprema no ha querido interpretarlo retroactivamente, o decidió no interpretarlo retroactivamente para los casos previos al 2022. Pero no hay una especie de doctrina de la Corte Suprema al respecto, todos los casos se ven uno por uno. Y por eso vale la pena siempre pelearlos“.

La exvocera aseguró que durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric se rechazaron todas las solicitudes de este tipo que recibió el Ejecutivo.

“Lo que sucedía es que efectivamente algunos se iban de amparo y la Corte Suprema decía ‘no, tienen que aplicarlo’. Pero también es cierto que muchos de los casos se ganaron, es decir, que el Ejecutivo peleó en Cortes de Apelaciones y ganó que estos condenados no pudieran acceder a su solicitud de rebaja de pena”, indicó, consignó 24Horas.

Finalmente, Vallejo calificó como “muy grave” que el Gobierno continúe defendiendo el cambio de criterio aplicado y sostuvo que la medida constituye “una señal de impunidad”.