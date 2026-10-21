Socavón mantiene en riesgo a 150 familias en la comuna de Arauco

Un socavón de grandes dimensiones mantiene en riesgo a cerca de 150 familias de Villa El Mirador, en la comuna de Arauco, Región del Biobío. Varias de las cuales se resisten a abandonar sus hogares por temor a perder sus viviendas o sufrir robos.



Ante el peligro de nuevos deslizamientos, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, reiteró el llamado a evacuar y anunció recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia. La comuna está en Alerta Roja.



“No estamos hablando de casas, estamos hablando de personas que tienen riesgo por una eventual remoción en masa”, enfatizó el gobernador.



La autoridad recalcó que la evacuación preventiva es necesaria frente a la inestabilidad del terreno. “No es prudente seguir en las viviendas porque el riesgo es inminente y nadie quiere, ningún vecino, ninguna autoridad, que se exponga su integridad física y, por supuesto, tampoco menos su vida”, afirmó.



El gobernador anunció una alternativa de financiamiento para que la Municipalidad de Arauco pueda responder a las consecuencias de la emergencia. Esto, luego de que el Gobierno Regional agotara los recursos correspondientes al 2% destinado a este tipo de situaciones.



“Vamos a disponer de recursos especiales para que el municipio pueda abordar la emergencia a través de una glosa especial y de esa manera poder ser parte de la solución y no del problema”, señaló Giacaman.



La definición de los proyectos y los montos que podrían destinarse dependerá de las gestiones entre ambas instituciones.