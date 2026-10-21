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Arenas y pérdidas del Fondo E: “Para el Gobierno esto no es indiferente, esto es de la máxima gravedad”

El subsecretario de la Segegob dio este miércoles su primera vocería en La Moneda. “Para nosotros es un tema sumamente grave que se hayan desperdiciado esa cantidad de recursos, para nosotros las pensiones de todos los chilenos son de la mayor importancia”, sostuvo, consignó Emol.

Patricia Schüller Gamboa
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Arenas y pérdidas del Fondo E: “Para el Gobierno esto no es indiferente, esto es de la máxima gravedad”

El subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, en su primera vocería este miércoles en La Moneda, se refirió a las pérdidas del Fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Según consignó Emol, Gonzalo Arenas sostuvo que “para nosotros es un tema sumamente grave que se hayan desperdiciado esa cantidad de recursos. Para nosotros las pensiones de todos los chilenos son de la mayor importancia”.

“Se están activando todos los mecanismos de nuestra institucionalidad. El Congreso va a iniciar una investigación, las autoridades administrativas también van a investigar. Y para nosotros, como le digo, vamos a tener una prioridad importante en ver las consecuencias de esta pérdida de los fondos previsionales, sobre todo el E”, añadió.

“Vamos a acompañar todas las investigaciones que se requieran”

El subsecretario destacó que “para el Gobierno esto no es indiferente, esto es de la máxima gravedad. Vamos acompañar todas las investigaciones que se requieran, Y esas investigaciones nos darán los resultados y las herramientas a aplicar”.

Añadió que “si yo adelantara soluciones hoy día sería un poco irresponsable de mi parte. Pero sí le puedo asegurar que para el Gobierno es prioritario. Y que vamos a acompañar a esas personas en toda esta investigación y en todas las soluciones que se puedan dar”, consignó el medio citado.

Exdiputado Gonzalo Arenas Hödar es designado subsecretario de la Segegob: será el nuevo vocero del Ejecutivo


Source Texto: La Nación/Fotos: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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