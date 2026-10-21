Enviado de Trump pide a Putin retomar diálogo por la paz en Ucrania

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, pidió este miércoles al presidente ruso, Vladimir Putin, retomar los contactos con Kiev que cuenta con mediación de Washington para trabajar en el fin de la guerra en Ucrania.



En el marco de su visita a Moscú para reunirse con el mandatario ruso tras entrevistarse en Oslo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros dirigentes europeos, el representante estadounidense aseguró que estos encuentros fueron “productivos”. Y que “existe cierto impulso” para avanzar.



“Espero que hoy podamos dar otro paso adelante en el proceso de paz. Y debatir cómo resolver el conflicto en Ucrania”, señaló en una breve intervención pública ante el mandatario ruso antes de iniciar la reunión.

Aseguró que le “gustaría” abordar la posibilidad de reanudar las conversaciones trilaterales

Witkoff aseguró que le “gustaría” abordar la posibilidad de reanudar las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. “Espero que pueda considerar esta posibilidad como el siguiente paso en el proceso de paz, para que podamos empezar a trabajar con equipos técnicos que debatan cuáles deberían ser los próximos pasos”, dijo.



Hizo hincapié en que, aunque no haya una “solución definitiva” al restablecimiento de las conversaciones con Kiev, espera “estudiar” con Rusia “cuál podría ser ese siguiente paso” en este proceso que se encuentra estancado desde hace meses. Esto tras el estallido de la guerra en el Golfo Pérsico. “Creo que el mundo está esperando oírlo”, agregó.



En su viaje a Moscú, el enviado estadounidense señaló que trajo “documentos” sobre distintas “ideas y elementos” para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pidiéndole así a Putin que los considere.



Enfrente, el líder ruso se deshizo en elogios hacia la figura del presidente estadounidense, Donald Trump. Esto “por su atención a la resolución de la crisis ucraniana”, trasladándole el agradecimiento por su implicación en la resolución del conflicto.



Durante la reunión, manifestó a Witkoff su disposición, “en principio” para reanudar las negociaciones trilaterales con Ucrania sobre el 10 de noviembre en torno a un posible futuro de posguerra, según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.



Las conversaciones girarán en torno a lo que Ushakov describió como “el tema principal”. Esto es, “la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania tras el fin del conflicto”, según declaró a la agencia rusa TASS.



El asesor presidencial ruso expresó su opinión de que el conflicto en Ucrania “está llegando a su fin”. Esto a raíz de los últimos acercamientos entre Estados Unidos y Rusia, traducidos en el acuerdo sobre combustible ruso entre Trump y Putin. Y la decisión del presidente estadounidense de suspender la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia aprobado por el Congreso hace un mes.