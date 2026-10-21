Home Internacional video: el efusivo abrazo de ayuso con milei durante su...
VIDEO: El efusivo abrazo de Ayuso con Milei durante su reunión en el Canal de Isabel II en Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este miércoles con el presidente argentino, Javier Milei, durante su séptima visita oficial a España. El encuentro estuvo marcado por un abrazo entre ambos, captado por las cámaras, y se realizó en las dependencias del Canal de Isabel II, una sede poco habitual para una cita política de este nivel.