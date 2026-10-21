La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió este miércoles con el presidente argentino, Javier Milei, durante su séptima visita oficial a España. El encuentro estuvo marcado por un abrazo entre ambos, captado por las cámaras, y se realizó en las dependencias del Canal de Isabel II, una sede poco habitual para una cita política de este nivel.