Home Nacional "gendarmería derribó dron que intentaba ingresar droga y celulares..."

Gendarmería derribó dron que intentaba ingresar droga y celulares a cárcel de Antofagasta

El aparato fue detectado mientras sobrevolaba el espacio aéreo del recinto, y posteriormente, guardias penitenciarios lo derribaron utilizando un equipo antidrones.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Gendarmería derribó dron que intentaba ingresar droga y celulares a cárcel de Antofagasta

Personal de Gendarmería del Centro Penitenciario de Antofagasta logró derribar la noche de este martes un dron, con el cual intentaban ingresar ilícitamente droga y teléfonos celulares al recinto.

Según consignó Emol, el aparato fue detectado durante una ronda por la zona perimetral. Todo esto, mientras el dispositivo sobrevolaba el espacio aéreo del recinto.

Posteriormente, los guardias penitenciarios procedieron a derribarlo con un equipo antidrones.

En declaraciones obtenidas por el citado medio, el director regional de Gendarmería, Mario Benítez, indicó que “el personal de servicio de la Guardia Armada al efectuar una ronda por la zona perimetral, detectó la presencia de un dron que sobrevolaba el espacio aéreo del recinto, lo que está prohibido”,

Tras derribar el aparato, constataron que “cargaba dos teléfonos celulares y droga”.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Katherine López, destacó el operativo y enfatizó: “No vamos a permitir como Gobierno que este tipo de delitos estén sucediendo en las cárceles”. 

Asimismo, mencionó que seguirán “coordinando con Gendarmería para evitar que el crimen organizado pueda operar desde estos lugares”.

Cabe destacar que este procedimiento se enmarca dentro de la nueva legislación denominada Ley Antipelotazos, que busca fortalecer los mecanismos de control interno de Gendarmería.

Source Texto: La Nación/Foto: Emol (Gendarmería)
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Me faltaron agallas… fui una cobarde̶...

En su espacio de Radio Romántica, Tomicic abordó la situación financiera que enfrenta y recordó que se separó a comienzos de 2023. “Fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos (…) A principios del año 2023 yo me separé, me fui de mi casa”, señaló.

Leer mas
Tendencia
Lucas De Gregorio, el influencer argentino que “ama” C...

Llegó en 2015, se hizo viral defendiendo al país que los propios chilenos critican, reunió una comunidad de cientos de miles de personas y escribió un libro sobre lo que Chile no ve de sí mismo. En el camino construyó una asesoría de inversión inmobiliaria independiente.

Leer mas
Nacional
Arenas y pérdidas del Fondo E: “Para el Gobierno...

El subsecretario de la Segegob dio este miércoles su primera vocería en La Moneda. “Para nosotros es un tema sumamente grave que se hayan desperdiciado esa cantidad de recursos, para nosotros las pensiones de todos los chilenos son de la mayor importancia”, sostuvo, consignó Emol.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/