Gendarmería derribó dron que intentaba ingresar droga y celulares a cárcel de Antofagasta

Personal de Gendarmería del Centro Penitenciario de Antofagasta logró derribar la noche de este martes un dron, con el cual intentaban ingresar ilícitamente droga y teléfonos celulares al recinto.

Según consignó Emol, el aparato fue detectado durante una ronda por la zona perimetral. Todo esto, mientras el dispositivo sobrevolaba el espacio aéreo del recinto.

Posteriormente, los guardias penitenciarios procedieron a derribarlo con un equipo antidrones.

En declaraciones obtenidas por el citado medio, el director regional de Gendarmería, Mario Benítez, indicó que “el personal de servicio de la Guardia Armada al efectuar una ronda por la zona perimetral, detectó la presencia de un dron que sobrevolaba el espacio aéreo del recinto, lo que está prohibido”,

Tras derribar el aparato, constataron que “cargaba dos teléfonos celulares y droga”.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Katherine López, destacó el operativo y enfatizó: “No vamos a permitir como Gobierno que este tipo de delitos estén sucediendo en las cárceles”.

Asimismo, mencionó que seguirán “coordinando con Gendarmería para evitar que el crimen organizado pueda operar desde estos lugares”.

Cabe destacar que este procedimiento se enmarca dentro de la nueva legislación denominada Ley Antipelotazos, que busca fortalecer los mecanismos de control interno de Gendarmería.