Presidenta del Senado valora llegada de Gonzalo Arenas a la vocería de Gobierno

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que el Gobierno necesita mejorar su estrategia comunicacional. Valoró el nombramiento de Gonzalo Arenas como vocero de la Segegob, en medio de las negociaciones legislativas.



“Si el ministro Quiroz está todo el día en el Congreso negociando votos, es porque evidentemente se requiere una mejora en materia comunicacional”, comentó Núñez en entrevista con Radio Agricultura.



Agregó que “veo con muy buenos ojos que el Presidente esté nombrando a un vocero. Si es un subsecretario o ministro, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que sepamos quién es el que va a comunicar, con quién nos vamos a entender para aquello”.



“En el tema de comunicaciones es clave no perder tiempo, y por lo tanto valoro que al menos ese nombramiento se esté produciendo”, agregó



En la entrevista, la parlamentaria también se refirió a las millonarias pérdidas que sufrió el Fondo E de las AFP. “Cuando hay dos alertas de parte del Banco Central y las decisiones se siguen tomando y la firma y el timbre y la huella estuvieron. Entonces, si eso así es, ellos tienen que responder”, sentenció.



“Por algo que quedó establecido y se dio una lata de discusión de hasta dónde llega incluso la responsabilidad de quienes están administrando los recursos de todos los chilenos”, añadió.



Núñez destacó que “de manera unánime en el Senado, todos los senadores estuvieron de acuerdo en analizar los antecedentes para poder tener un juicio. Una conclusión política y luego, evaluar algún cambio de la ley”.



“Lo que no puede pasar es que se pierda la plata de los jubilados. Y aquí eventualmente esta cuestión queda impune, yo creo que tenemos que ser garantes de que las responsabilidades se ejerzan”, aseguró.



La presidenta del Senado abordó, además, el debate en el Congreso por el Presupuesto 202. Aseguró “que es un presupuesto que prioriza, porque cuando los recursos son escasos, uno tiene que ver qué es lo que prioriza y qué no. Es un presupuesto donde se va a respetar, y quiero ocupar esa palabra, íntegramente, todos los derechos sociales contemplados en las distintas leyes”.