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Cadem por 18-0: El 49% lo llama estallido social y el 42% lo considera delictual

El sondeo puso de relieve que el sentimiento predominante en relación a lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 es la rabia (23%, 3 puntos más que en la última evaluación de 2025), seguida por la frustración (23%, +4pts) y la tristeza (14%, +6pts).

Patricia Schüller Gamboa
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Cadem por 18-0: El 49% lo llama estallido social y el 42% lo considera delictual

La última encuesta Cadem, enfocada en el séptimo aniversario del 18-O, arrojó que el 49% lo denomina un estallido social (94% en la izquierda). El 42% lo llama un estallido delictual (77% en la derecha).

El sentimiento predominante en relación a lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 es la rabia (23%, 3 puntos más que en la última evaluación de 2025). Seguida por la frustración (23%, +4pts) y la tristeza (14%, +6pts).

El 37% piensa que, si esto no hubiera ocurrido en Chile, el país estaría mejor de lo que está. El 29% opina que estaría igual y otro 29%, que estaría peor.

43% considera que fue la expresión de un descontento social generalizado

Respecto a la naturaleza del estallido, 43% considera que fue la expresión de un descontento social generalizado, 7 puntos más que en 2025. Mientras que el 34% (+7pts) cree que fue un problema de orden público y de grupos violentistas organizados y 20% (-16pts) lo atribuye a ambas situaciones.

En tanto, el 54% (+5pts) piensa que el estallido fue necesario para visibilizar los problemas profundos que vivía el país. 71% (+4pts) que las demandas sociales que dieron origen a la crisis no han sido resueltas y han empeorado. 57% (-3pts) que el estallido social marcó el inicio de un periodo de declive en la calidad de vida de los chilenos. Y 44% (+3pts) que hubo un intento de golpe de Estado al gobierno de Piñera.

Asimismo, el 47% (-4pts) cree que la violencia que se vivió durante el estallido social venía principalmente de grupos organizados. 24% (+6pts) de Carabineros y las FFAA y 13% de la ciudadanía indignada. Al mismo tiempo, 50% (-3pts) piensa que el uso de la fuerza durante el estallido fue proporcional dada la violencia que había en las calles, frente a 44% (+1pto) que cree que fue excesiva.

En ese contexto, toda forma de protesta ha perdido legitimidad respecto a 2019 y 16% (-12pts) está de acuerdo con que la violencia en las calles es legítima para conseguir cambios políticos y sociales, mientras 74% (+6pts) está en desacuerdo.

Por su parte, en la cuarta semana de octubre, 33% (+3pts) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast y 62% (-3pts) la desaprueba.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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