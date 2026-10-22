Hallan cuerpo de la tercera víctima de la avalancha en Portillo

Este jueves, equipos de emergencia hallaron el cuerpo de la tercera víctima de la avalancha ocurrida el sábado pasado en Portillo, Región de Valparaíso.

Según consignó 24Horas, el hallazgo fue confirmado cerca de las 10:30 horas por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Jesús Millones, quien informó que el cadáver fue recuperado desde la laguna del Inca.

“Ya fue retirado por los buzos de la Armada Nacional y se aprontan ahora a trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal de San Felipe“, señaló.

La tragedia ocurrió cuando un grupo de excursionistas llegó al Centro de Esquí Portillo con el objetivo de realizar una caminata hasta el cerro Los Tres Hermanos. Sin embargo, fueron alcanzados por una avalancha en el sector de la laguna del Inca.

Las primeras víctimas identificadas fueron Magdalena Acuña Jiménez y Rodrigo Peña Troncoso, quienes fueron encontrados sin vida por los equipos de rescate este fin de semana.

Las labores de búsqueda por la tercera víctima comenzaron a las 9:00 horas. Si bien las autoridades ya sabían que el cuerpo se encontraba en la laguna del Inca, a cerca de 30 metros de profundidad, las condiciones meteorológicas habían dificultado las operaciones de rescate, concluyó el medio citado.

“Quiero agradecer a todas las instituciones que participaron, especialmente a la Partida de Salvataje del Comando de Rescate de la Armada de Chile, quien llevó los Zodiac y además participó con los buzos en el rescate; también al GOPE, a la PDI, a Bomberos y también a la Delegación Presidencial”, concluyó Millones.

Buzos de la Armada

Buzos comandos de la Armada rescataron este jueves el cuerpo de la tercera víctima que el sábado 17 de octubre pasado cayó junto a otros seis montañistas a la Laguna del Inca en Portillo, comuna de Los Andes. Cuatro personas fueron rescatadas y otras dos murieron el mismo día.



Las labores de rescate se reanudaron esta mañana gracias al mejoramiento de las condiciones climáticas. Participaron especialistas en buceo, rescate y salvataje de la Armada de Chile con el apoyo del Ejército, Carabineros y Bomberos.



También se usaron dos vehículos submarinos conocidos comúnmente como ROV, con la capacidad de explorar el fondo y obtener información en tiempo real para orientar la búsqueda de la persona desaparecida. Estos equipos fueron controlados por especialistas desde la superficie mediante un cable.