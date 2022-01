Jackson tras fallo que ordenó suspender proceso de licitación del litio: “Estamos analizando definiciones”

Giorgio Jackson, diputado y jefe político del Presidente electo, dijo la tarde de este viernes que “nuestros equipos están recién analizando cuales son las definiciones de la Corte para tener los antecedentes”.

Esto luego que la Corte de Apelaciones de Copiapó acogiera el recurso contra la licitación del litio y ordenara detener el proceso.



Jackson remarcó que “las palabras que ha pronunciado el Presidente electo, en esto hemos tenido una sola línea, nos parece que no le hace bien a la legitimidad democrática de la continuidad de las políticas de Estado, el que un gobierno saliente, a última hora trate no solamente licitaciones, concursos públicos, nombramientos y distintas cosas que generan dificultades para los gobiernos entrantes”.



“Desde ese punto de vista hemos tenido diferencias con el Ejecutivo, desde el 11 de marzo sí no podemos hacer responsables de lo que el Ejecutivo vaya haciendo”, complementó.



De esta forma, el legislador de Revolución Democrática insistió en que “nuestros abogados están revisando el fallo de la Corte de Apelaciones, por cierto que lo vamos a revisar en detalle y no tenemos hoy más comentarios que hacer respecto a ese fallo”.



Además, el parlamentario respondió a la minuta donde el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, aseguró que en la licitación se respetaron las peticiones hechas desde el equipo de Boric.



“La primera solicitud, que es la más importante, fue que creíamos que lo prudente era postergar el proceso de adjudicación, esa fue nuestra postura clara”, explicó el diputado frenteamplista.



“Nosotros lo que le hacíamos la solicitud es que esto sea postergado, fue la principal solicitud que se hizo desde el gobierno entrante. Pero sabemos que las facultades del Ejecutivo hasta el 11 de marzo son el Presidente Piñera y de sus ministros, y por lo mismo, yo al menos no creo que hay que seguir redundando en esto”, sentenció.