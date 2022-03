Jadue rechazó vulneración de departamento en Santiago: LLamó a “no perderse”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), rechazó este miércoles el saqueo que manifestantes realizaron contra un departamento ubicado en el centro de Santiago, en el contexto de diversas movilizaciones conmemorativas de un nuevo “Día del Joven Combatiente”.



Durante la tarde del martes, un grupo de personas ingresó por la fuerza a un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio, ubicado en Alameda con San Francisco, cerca de la estación de Metro Santa Lucía.



De acuerdo a los registros audiovisuales, se ve como los desconocidos rompen las ventanas de un balcón y lanzan distintos objetos a la vía pública, entre ellos un escritorio y una silla.



Según Radio Biobío, el ataque se originó debido a que un grupo de manifestantes tuvo un altercado con uno de los residentes del departamento, tras lo cual subieron al recinto y golpearon al hombre.



Daniel Jadue, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que “así como exigimos respeto a DDHH por parte de Carabineros y a la justa movilización social, también rechazamos asalto a un departamento en el centro. Quienes soñamos con un mundo mejor no podemos dar espacio a la vulneración de lo más preciado de una persona, su hogar. A no perderse!”, manifestó.



Quien se sumó a los dichos de Jadue fue el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señalando a través de un tuit que “encapuchados se superan a sí mismos: ya no les basta con destruir los espacios públicos de la ciudad y los locales comerciales. Ahora atacan y destruyen dpto particular. Fiscalía debe usar imágenes y castigar a estos infelices”.

