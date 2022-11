Jaime García: “Si me pusiera a ver el pasado de los futbolistas, me quedaría sin jugadores”

"Me gustaría poder llegar a una Copa Sudamericana y hacer crecer la institución, que sea fuerte en el momento en que me vaya. Dejar el nombre bien puesto de Ñublense. Sin embargo, para ir a la Libertadores; a la Sudamericana, hay que crecer en varios aspectos: en la plantilla, viajes, etc. Porque hay que competir contra gigantes del continente. Hay que prepararse bien, no es llegar y que te pidan algo que no se puede hacer realidad", manifestó el DT.