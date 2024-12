Jara por dichos de Matthei sobre pensiones: “Nos parece un poco confusa su declaración”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió a la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tras sus dichos sobre la reforma previsional.



A través de su cuenta de X, Matthei sostuvo que “es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas”.



Jara manifestó que “a nosotros nos parece un poco confusa su declaración, la verdad todavía no alcanzamos a tener el detalle de lo que realmente quiso decir, lo importante es que todos los liderazgos que se quieran sumar para buscar un buen acuerdo y sobre todo beneficiar a las mujeres son bienvenidos”.



En esta línea, señaló que “había estado mucho tiempo la candidata sin emitir opinión respecto a pensiones, cerca de un año, luego plantea que es importante un acuerdo y ahora que tiene algunas preocupaciones y queremos saber cuáles son esas preocupaciones, ver cómo nos podemos hacer cargo y decir que efectivamente cualquier liderazgo que se quiera sumar para llegar a un acuerdo en muy bienvenido”.



“Así que esperamos que en los próximos días cada uno de quienes están política, en particular en el Senado, con quienes hemos estado negociando, puedan seguir por esta misma línea que ha costado mucho construir”, añadió.



Por otro lado, la titular del Trabajo abordó las tratativas del acuerdo indicando que las sesiones legislativas se suspendieron desde la semana pasada y se retomarán después de Año Nuevo. Sin embargo, comentó que continuarán estos días tratando de ir cerrando los puntos pendientes.



En cuanto a los tiempos de la reforma, Jara afirmó que estos “se van a cumplir, lo que nosotros esperamos es poder llegar a un buen acuerdo. Cualquier liderazgo que se sume a esto creo que es positivo, si se suma a buscar un acuerdo y no a desahuciar un acuerdo que ha costado mucho construirlo”.



“Hoy algunas veces se han levantado contra el informe técnico de la comisión, comisión que goza de la presencia de expertos de ambos sectores políticos, expertos de reconocido prestigio, que no sé qué objetivo tendrá el desacreditarlo a última hora, realmente es preocupante”, expresó.