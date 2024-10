Jorge Said en Chile: prepara el lanzamiento de “Secretos de un Reportero”, comparte con sus cercanos y reflexiona sobre su vida

La lluvia primaveral no cede esa mañana de martes. Jorge Said enciende las luces de su departamento en Providencia. En un mueble que cubre la pared se observan velas y muchos objetos comprados en tierras lejanas, las mismas que ha recorrido con su cámara inmortalizando peregrinaciones, actos que reflejan la espiritualidad del hombre y también conflictos bélicos.

Este destacado periodista, documentalista, director, productor y corresponsal de guerra lleva varias semanas en Chile. Planeaba quedarse hasta marzo próximo, pero tal vez acorte su estada, porque quiere explorar si puede viajar a Líbano. El conflicto que se libra en Beirut lo inquieta, pero no tiene la certeza de poder trasladarse. Siempre ha sido arriesgado. Cuando estudiaba periodismo en la Universidad Católica, a comienzos de los años ochenta, caminaba rápido por los pasillos del Campus Oriente como queriendo ganarle al tiempo. En eso sigue siendo el mismo.

Sabe internamente que debe permanecer un rato en el país, porque debe compartir con sus padres, amigos y también disfrutar del excelente momento profesional que vive. En conversación con el diario La Nación, cuenta entusiasmado que su departamento ha sido el set donde se han grabado los capítulos de la serie “Secretos de un Reportero”, que debutará el próximo jueves 24 de octubre, a las 22 horas, en 13C.

La sonrisa le ilumina el rostro cuando habla de este programa donde compartirá momentos memorables y riesgosos de su brillante carrera periodística. Serán 12 espacios de media hora. Confiesa que es un sueño hecho realidad. “Estamos tratando de mostrar, especialmente a los youtubers, cómo se hace un periodismo de guerra. Los capítulos han quedado súper buenos, se hicieron en coproducción con 13C. Claudio Gárate y Evelyn Araos, director y productora ejecutiva, nos ayudaron mucho. He quedado muy satisfecho con el formato de la serie, porque podremos sacarle un provecho enorme a 15 años de archivo. Comencé en 2010, son ya casi 15 años de recuerdos”. Y remarca: “Es una serie interesante. Se tocarán temas como los conflictos, la ecología, las tribus, que son los guardianes del planeta, los protectores de las selvas”.

El programa –añade- “lo repetirá cinco veces 13C y tres veces la Señal 2 Digital de Canal 13 en TV abierta y gratuita”. Agradece el gran trabajo de su equipo de Millenium Monde, en particular a los directores y editores Claudio Marchant, Gustavo Silva y Joaquín Marchant.

Jorge Said también volvió al prime de Canal 13, la estación televisiva que considera su hogar, con una nueva temporada de “El Peregrino”. La emisión, de 12 episodios grabados en los cinco continentes, comenzó el sábado 28 de septiembre, y actualmente están segundos en el rating. El programa se adentra en el misticismo y la espiritualidad. Desde las prácticas budistas y hindúes en Indonesia hasta las menos conocidas peregrinaciones judías en Tierra Santa, la serie abarca una variedad impresionante de creencias y tradiciones. También examina la rica herencia cultural de América Latina, abordando el conflicto histórico con los conquistadores y sus resonancias en celebraciones contemporáneas como el Día de los Muertos en la Riviera Maya.

Entre los proyectos más inmediatos del periodista figuran la realización de un libro y una película. El libro, que será publicado por Editorial Catalonia, podría ver la luz en marzo o abril próximo.

El texto será escrito por el periodista chileno Rodrigo Lara y hablará de su rol como reportero de guerra. A Said le gustaría que se llamara “Las heridas de la guerra”, el mismo nombre que tendría la película sobre su trayectoria.

EL NUEVO PERIODISMO DE YOUTUBERS

En “Secretos de un Reportero” mostrarás algunos de los momentos, que han sido muchos, donde tu vida ha corrido peligro.

-Claro y no solo conflictos bélicos, sino también riesgos geográficos. Mostraremos, por ejemplo, cuando estuvimos en Irak. Me encontraba con la gente de Al Qaeda y en cualquier momento nos podíamos cruzar con una camioneta del Estado Islámico…Yo era inconsciente en ese tiempo del peligro. Ahora, cuando lo analizo a la distancia, me doy cuenta. Otra experiencia en Irak: estando en una reserva petrolera me aprontaba a subir a un taxi que llevaba a mujeres. No me dejaron subir por eso y abordé otro auto. Pasaron unos minutos y el primero explotó. Fue tal la detonación que mi vehículo se levantó un metro…y me salvé.

Añade: “También hay episodios geográficos (de riesgo). Esto ocurrió en las arenas movedizas. Cuando estaba ahí se registró una tormenta de arena. Traté de salir, pero comencé a hundirme. Mientras me hundía pensaba ¡qué manera más terrible de morir! Como pude me saqué la la ropa, en un momento paró la tormenta, pero seguí lidiando una media hora en un terror máximo. Estando en el Círculo Polar Ártico me empecé a congelar. Llevaba ropa para -40 grados y habían -50. La variación de 10 grados es tremenda”.

Said remarca que en la serie se detallará además “cómo nació este nuevo tipo de periodismo de youtubers. En ese sentido, fuimos muy innovadores. Yo, por ejemplo, sostenía la cámara, grababa, hacía todo, porque no teníamos recursos (…)”. En este tema se detiene unos minutos y reflexiona que el periodismo “está en crisis, ya no hay interés en reportear temas internacionales. Y pensar que hoy vivimos el mejor momento para el periodismo internacional en el sentido de los contenidos. Es que el mundo sufre hoy una crisis mucho mayor a la que vivíamos en los años 80. Hay conflictos regionales que se pueden transformar en guerras mundiales en cualquier momento (…) no hemos aprendido nada ni como homo sapiens y tampoco lo han hecho nuestras organizaciones internacionales. Y estamos avanzando –advierte- hacia un preapocalipsis desde el punto de vista de los conflictos, de la robótica, de la Inteligencia Artificial (IA)”.

Hablando de “El Peregrino”, ¿cuál sigue siendo el mayor atractivo de esta serie que está segunda en el rating?

-Se trata de un programa de contenidos, de grandes crisis. La gente se identifica, porque muchas veces dice ‘cómo este tipo puede estar ahí, es súper arriesgado’. Los contenidos son intensos, muy diferentes a los programas de viaje. Hay una forma de presentación del espacio que lo hace muy cercano. Por otra parte, la serie es un 95% de improvisación y un 5% de planificación. Sé a qué país viajaré, pero nunca sé qué haré ahí. También influye la logística, porque puedo demorar un mes en hacer el programa. Puedo estar en China y me traslado a Bolivia si es necesario. Esta flexibilidad nos permite recorrer los cinco continentes.

“ESTOY PREPARANDO MI MUERTE”

En tu vida personal, ¿también eres improvisado?

-Lo único que tenemos seguro es la muerte y ya estoy preparando mi muerte. En este sentido, estoy muy contento con este tiempo que he estado en Chile, porque me ha permitido estar con mis padres. Ellos están terminando un ciclo. La idea es estar también con los amigos. Puedo llamar a aquellos con los que he estado distanciado. Eso es preparar la muerte. Hay que llegar a ese momento con lucidez, con tranquilidad y con poco interés en lo material. Yo tengo una mochila muy liviana. Solo tengo mi casa, que me encanta, porque tengo los objetos de mis viajes, y un auto viejo que uso para ir al supermercado.

¿Le temes a la muerte?

– No me gustaría morir de un determinado modo. Eso que llamamos sexto sentido es el que me ha permitido seguir con vida. Pero sí le tengo miedo a la muerte, eso es humano y es vital en la profesión de un reportero de guerra. Ahora, cuando me llegue el momento diré como Pablo Neruda: “Confieso que he vivido”. (Pensaré) He tenido una bonita vida y en mi último año intenté ser lo mejor. Estoy feliz de las decisiones que tomé. Tuve oportunidades de adoptar malas decisiones y no lo hice. Estoy tranquilo también con mi vida personal.

¿Cómo lidias con la soledad?

-Para mí es magnífica, no sufro de soledad. Lo paso muy bien solo. Tengo muchos amigos intelectuales con los que converso, leo mucho. Y cuando estoy con gente quiero estar solo. Diría que la soledad es una de las grandes epidemias y una de las peores que se vive hoy en el Tercer Mundo. Actualmente, en los países desarrollados la mitad de las mujeres viven solas y esto es un problema por la inseguridad, por el machismo. Hay índices sobre los países que son más felices y algunos tienen una alta tasa de suicidios.

En este tiempo que llevas en Chile, ¿cómo has percibido esta nueva realidad post estallido y pandemia? La gente está temerosa y ha cambiado sus hábitos por la inseguridad y delincuencia.

-Chile tiene áreas geográficas muy bellas. Es increíble viajar al norte, al sur, a la Patagonia. Pero, claro que la delincuencia y criminalidad se han transformado en un desafío diario. A mí me gustar ir, por ejemplo, al centro de Santiago, donde visito los museos; a la Vega Central para comprar mis verduras. Cada dos semanas me organizo para ir. Pero no es solo comprar sino que sentir el clima social del país. Después me cuentan que ahí donde compré las lechugas mataron a una persona. Eso nunca lo había vivido antes. Pero (lo destacable) es que en el continente no hay conflictos regionales, los países no andan lanzándose misiles, a diferencia de otras naciones donde hay guerras. Esa gran violencia no se puede comparar con la criminalidad y la delincuencia que nos afecta.

Continúa lloviendo en Santiago y la conversación con Jorge Said llega a su fin. Prometemos reunirnos algún día, pronto, a dialogar nuevamente sobre sus proyectos y aventuras. Hasta la vista.