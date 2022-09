Jorge Sampaoli disparó con todo a la dirigencia de la U: “La situación es insalvable”

A pesar de que ya han pasado casi diez años desde que Jorge Sampaoli partió de Universidad de Chile, el técnico argentino no se olvida del cuadro estudiantil, con el que fue multicampeón y conquistó la histórica Copa Sudamericana en 2011.

De hecho, el casildense sacó la voz para disparar contra los dirigentes de Azul Azul por la crisis que tiene al club peleando por zafar del descenso. Y en ese sentido, descartó un regreso en este momento al conjunto laico.

“Con esta gente que está hoy no podría intentar ayudar al club. Me apena ver jugar a la U. La situación es insalvable, más allá de que se quede en Primera División. Es el fin de la Universidad de Chile o es el fin de su privatización. El momento de la U es de declive total. El peor enemigo de Universidad de Chile es su conducción, hay una falta de respeto a la gente de la U”, reconoció el trasandino en conversación con Radio ADN.

Pero también habló de la Selección chilena, con la que logró el título de la Copa América 2015 y se refirió a su salida de la Roja.

“La manera que me fui es una manera que me sentí sinceramente no valorado. El trato de la Federación hacia el cuerpo técnico e inclusive los futbolistas, me parece fue ridículo. Nosotros solo acompañamos a este grupo de jugadores y merecíamos otro tipo de trato. A veces entiendo que la cultura de Chile cuesta un poco ,la aceptación de los ganadores y esta generación dio muchas alegrías. Me quedé contrariado de no valorar algo que no se había conseguido nunca”, sostuvo.

Sobre el juicio que tiene contra la ANFP, dijo: “Está relacionado a que la Federación no pagó los impuestos de nuestro contrato un incumplimiento de la gente de la ANFP. Otro malagradecimiento que tuvimos que hacernos cargo de algo que no debíamos”.