José Antonio Kast es el Presidente electo de Chile

A las 20:05 horas y con el 98,53% de las mesas escrutadas, el candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, logra en el balotaje un 58,2% de los votos (7.168.865 sufragios), reconfirmándose que es el Presidente electo de Chile.

La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtiene un 41,8% de los sufragios (5.146.542 votos).

José Antonio Kast se impone en todas las regiones del país.

El Servicio Electoral (Servel) entregó a las 18:47 los primeros resultados preliminares de esta segunda vuelta.

Hasta el comando de Kast, en Las Condes, llegaron los adherentes del republicano para celebrar el triunfo.