Junta Nacional de la DC define apoyar la opción Apruebo en el plebiscito de salida

La Democracia Cristiana definió la noche este miércoles, por amplia mayoría en su Junta Nacional extraordinaria, apoyar la opción Apruebo de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre,

Con una participación del 83,74% de la Junta Nacional, anunciaron tras la votación, que la opción del Apruebo obtuvo 216 votos, correspondientes al 63,56% de las preferencias. El Rechazo obtuvo 124 votos.

A través de un comunicado declararon que “hace 42 años, un hombre pre claro, fundador de nuestro partido, Eduardo Frei Montalva, llamaba a votar contra la propuesta constitucional del dictador Pinochet, y a realizar una Asamblea constituyente, que elaboraría una Carta Magna, producto del trabajo de ‘todas las corrientes de opinión nacional’. Tras ello fue asesinado”.



“La historia de la Democracia Cristiana después de este crimen está plagada de aciertos y errores. La del país también. La Constitución, ilegítima en su origen, fue modificada 46 veces”, continua el texto, y enfatiza en que los cambios realizados al texto se realizaron en base a una visión que amparaba “la más brutal dictadura en la historia del país”.



Desde el partido, señalaron que la creación de la Democracia Cristiana, se originó en el principio de “cambiar el orden establecido”.



Bajo esta perspectiva, la facción manifestó que “nos inclinamos por aprobar las transformaciones estructurales de la realidad chilena. La Democracia Cristiana reitera su compromiso de tener una nueva Constitución que reafirme el valor universal de los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, la separación de poderes, y el rechazo a toda forma de violencia”.



“Todos los demócrata cristianos estamos a favor de escribir una nueva Constitución. Tenemos matices de diferencia. En algunos aspectos esas diferencias son importantes, en otras son menores, pero en lo que no hay dos voces es en afirmar que la Constitución de 1980 debe terminar, pues esta es foco de división, de abusos que no han podido ser eliminados, de una concentración económica que es el pilar de la desigualdad y de la desesperanza”, añade la misiva.



Tras valorar diversos aspectos del nuevo texto constitucional, como el catálogo de derechos sociales, mayor rol del Estado, protección del medio ambiente, paridad de género, reconocimiento de pueblos originarios, entre otros; la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano hizo “un llamado a votar Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre”.



LIBERTAD DE CONCIENCIA



La información compartida por el partido, indica que “tenemos una posición, pero respetamos la libertad de conciencia, la que siempre se expresa en las urnas, cuando cada militante de nuestro partido, deposite su voto, en la cámara secreta. Así es la democracia”.



“A través de la aprobación del texto propuesto, se debe dar inicio a una nueva tapa, sanando paulatinamente las profundas heridas sociales, arrastradas desde hace décadas, recobrando confianzas y abriendo la posibilidad de rearticular el pacto social”, expresaron.



Y añadieron que estos elementos “darán comienzo a un nuevo ciclo, el cual permitirá realizar aquellas reformas que la práctica democrática indiquen como necesarias para mejorar el texto, pero ahora, a partir de uno legítimo y elaborado por la ciudadanía. Es decir, la invitación es a avanzar a partir de un nuevo texto constitucional, y no desde la Constitución de Pinochet”.



“Si bien lo que se nos propone por la Convención Constituyente es perfectible, nos encontramos ante una decisión de la máxima relevancia, por lo que llamamos a hacer honor a nuestra trayectoria política de más de 60 años al servicio del pueblo de Chile, colocándonos del lado correcto de la historia, apoyando, sin matices ni medias tintas, la opción por el Apruebo en el próximo plebiscito del 4 de septiembre de este año”, fueron también parte de las palabras del sector.



“Nos enfrentamos de nuevo a una derecha inflexible, dura, que no quiere que se toquen ninguno de los pilares de la constitución del dictador y, por ello, ha negado los cambios sustantivos, durante más de 40 años”, subrayaron.



Y advirtieron que en la derecha “No quieren cambios, no les importa el dolor y frustración del pueblo, solo les importa mantener el poder económico y político”.



De esta manera, la Junta del Partido concluye que “aprobamos para avanzar, para responder al pueblo movilizado que demandó el cambio más profundo: una nueva constitución que dé cuenta de este Chile moderno, pero, que no fue capaz de entregar oportunidades a todos sus hijos e hijas, que permitió el abuso y (…) y que encuentra en el proceso Convención Constitucional, una respuesta democrática, paritaria, inclusiva cuidadosa del medio ambiente, de las personas mayores, de niños, niñas, adolescentes”.



“Aprobar, representa futuro y el desafío de construir desde la diversidad, Aprobar, para avanzar, para crecer, para volver a creer”, finalizaron.