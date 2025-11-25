Justicia tailandesa emitió orden de arresto contra copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

La justicia tailandesa emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, a raíz de un caso de presunto fraude por un valor cercano al millón de euros.

Según lo informado este martes por la corte de Bangkok South Kwaeng a EFE, dicha orden fue emitida por no comparecer en un caso penal.

Desde el medio local, The Nation, detallaron que Jakrajutatip enfrentó un proceso judicial por supuesto fraude conjunto, y estaba previsto que en esta jornada escuchara la sentencia del caso. Sin embargo, no acudió al tribunal.

La empresaria, de 46 años, es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, el cual adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC.

“Anne”, como es conocida en el mundo empresarial, es considerada por Forbes como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo, y renunció a su cargo de directora de JKN en junio.

Lo anterior, después de que la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara las investigaciones en contra de ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Los motivos de la acusación

En su momento, la compañía explicó que Jakrajutatip fue acusada de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” sobre los estados financieros del conglomerado en 2023.

A la vez, se le acusa de no mantener registros contables “completos, precisos y veraces” del primer trimestre de 2024, cuando JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al actual presidente del concurso, el mexicano Raúl Rocha.

En noviembre de 2023, JKN Global Group solicitó al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de su deuda, apuntando a problemas de liquidez.

Pese a su renuncia en junio como directora de JKN, Jakkaphong mantuvo una relación cercana con Miss Universo hasta finales de octubre.

Sin embargo, en noviembre dejó de ser vista en público, lo que aumentó los rumores respecto a su eventual salida del país.

Cabe destacar que este caso no tiene relación con una reciente polémica de Miss Universo, acerca de un presunto fraude en la elección de la representante de México, Fátima Bosch, como ganadora en la edición de este año.