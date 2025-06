Kaiser y preinscripción de candidatura: “Deja claro que vamos a primera vuelta”

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció la preinscripción de su candidatura antes del plazo establecido para agosto, tal como lo hizo Evelyn Matthei.



“Me parece súper interesante, porque nosotros en un momento lo miramos con mucho escepticismo, que se hubiese hecho eso, lo analizamos y efectivamente es legal y de la mano de eso vamos a empezar a trabajar nosotros también en lo que es recolección de fondos y todo el tipo de cosas que son preparatorias para lo que sea la campaña que empieza a partir de agosto”, comentó Kaiser en entrevista con CNN Radio Chile.



Agregó que “hay que copiar las cosas buenas. Por lo menos las cosas útiles, no sé si son buenas, pero es útil, porque hay un despliegue”.



Asimismo, recalcó que “yo creo que deja absolutamente claro que nosotros vamos a primera vuelta” y sostuvo que “uno de los elementos que nos ha estado pegando ha sido el que nos estén permanentemente preguntando si vamos a ir o no, porque eso genera desconfianza respecto de comprometer o no apoyos a esta candidatura”.



En ese sentido, remarcó que: “A nosotros no nos toca todavía disparar toda la munición que ya han disparado otros candidatos. Es decir, presentar nuestros equipos, presentar nuestro programa, hacer nuestros lanzamientos”.