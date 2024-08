Kaminski responde a Willy Sabor tras polémica acusación: “Me da igual lo que piense…”

Una polémica acusación realizó Willy Sabor en el reciente capítulo del programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, tras revelar un antiguo y desconocido conflicto que tuvo hace algunos años con Francisco Kaminski.

El panelista del espacio televisivo aseguró que el animador supuestamente quiso quitarle auspiciadores, cuando ambos trabajaban en sus respectivas emisoras radiales.

“Me contaban a mí, los mismos auspiciadores me decían ‘me llamó Kaminski’ para ofrecer la Radio Corazón por menos plata, para levantarme auspicios”, indicó Sabor, añadiendo que en su momento conversó por WhatsApp con Kaminski sobre el tema, y “él me decía ‘no he hecho eso’ (…) yo lo enfrenté y le dije que eso no se hacía”.

LA RESPUESTA DE KAMINSKI

A raíz de estas declaraciones, desde Radio Biobío contactaron a Francisco, y este último negó las acusaciones.

“Es mentira, ¡cómo le voy a quitar los auspiciadores a una radio que cobra 1/8 de la Corazón, primero que todo!”, comentó al citado medio.

En la misma línea, planteó que “yo no vendo publicidad, ¡gano un sueldo! Y tercero, no tenía idea que Willy sabor trabajaba en una radio en ese entonces, me llamó y se lo expliqué y si no me quiso creer es un tema personal de él”.

Además, Kaminski afirmó que “él (Willy Sabor) tiene una rabia conmigo desde que le gané en el Copihue de Oro como mejor locutor radial, desde ahí que me cuentan que habla mal de mí (…). Me da igual lo que piense o hable porque habla más mal de él que de mí. Yo le deseo lo mejor y que le vaya bien en este nuevo trabajo”.