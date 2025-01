Karen Doggenweiler dejará temporalmente “Mucho Gusto”: Reveló cuándo volverá al programa

La mañana de este viernes, Karen Doggenweiler anunció su salida temporal del matinal de Mega, “Mucho Gusto”, y por lo mismo, la animadora tuvo una emotiva despedida al cierre del programa en esta jornada.

Consignar que la comunicadora se ausentará la próxima semana, debido a un viaje de trabajo, y posteriormente, se tomará unos días de descanso, previo al gran desafío que tendrá este año, con la conducción del Festival de Viña del Mar 2025.

Frente a esto, sus compañeros del espacio televisivo le dedicaron especiales palabras al término del matinal. Asimismo, Doggenweiler detalló que volverá al programa en marzo.

“Te vas a este desafío tan importante, el proyecto más grande que tiene el canal este año”, manifestó de entrada el conductor del espacio, José Antonio Neme, según consignó Página 7.

Por su parte, Karen comentó que “quiero agradecer a todo el equipo, han sido tan cariñosos y comprensivos”.

A la vez, mencionó que “me he perdido pautas que son el lugar de encuentro donde uno aprovecha ahí de intercambiar (…) los he echado mucho de menos, pero me han apoyado tanto para que pueda cumplir este sueño”.

En tanto, Gonzalo Ramírez le entregó un ramo, y dijo que “estas flores representan a cada persona que nos hemos encontrado (…) toda la gente te ha tirado buena vibra”.

“Estamos todos felices de lo que vas a vivir. Que lo pases súper bien, disfrútalo y hazlo inolvidable. Esto va más allá de lo profesional, es un regalo a ti como persona, es con mucho cariño”, sostuvo el periodista.

Por último, y respecto al certamen de la Ciudad Jardín, Doggenweiler señaló que “estamos poniendo el corazón ahí (…) vamos a darlo todo para que sea un festival precioso”.