Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas: “A partir de hoy las cosas van a cambiar”

Antes de dirigirse al Congreso, el Presidente electo, José Antonio Kast, lamentó el ataque contra el sargento primero de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien se encuentra con muerte cerebral, y declaró que “a partir de ahora las cosas van a cambiar”.



“Si bien hoy es un día de celebración para nuestra Patria, no podemos mantenernos al margen de comentar la trágica noticia del ataque que sufrió el sargento primero, Javier Figueroa Manquemilla, en la comuna de Puerto Varas”, indicó.



“En este momento, en que se debate entre la vida y la muerte, nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia, y le pedimos a Dios que puede sobrevivir a este cobarde atentado”, añadió Kast.



Además, advirtió que “a partir de hoy las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos nosotros, y les prometo que los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, a juzgar y a encerrar”.



Kast confirmó que la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajará hoy a Puerto Montt, donde se encuentra internado el carabinero con muerte cerebral.