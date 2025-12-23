Home Nacional "kast se reúne con presidente noboa en quito..."

Kast se reúne con presidente Noboa en Quito

El Presidente electo fue recibido por el mandatario de Ecuador en el Palacio Presidencial de Carondelet, en el centro de la capital ecuatoriana, en el marco de actos protocolares.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este martes en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, para abordar asuntos referidos a la seguridad, la migración y el comercio bilateral.

Kast fue recibido por Noboa en el Palacio Presidencial de Carondelet, en el centro de la capital ecuatoriana, en el marco de actos protocolares. Ninguno dio declaraciones, consignó Emol.

La Presidencia de Ecuador informó sin dar más detalles que durante el encuentro dialogaron sobre “la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones”.

El Presidente electo había anticipado la seguridad como un tema prioritario en su agenda de diálogo con otros líderes internacionales.

Antes de abordar el avión hacia Quito sostuvo que “Ecuador tiene un problema real con el crimen organizado (…) Ustedes ven la situación que está ocurriendo en Perú, que no es muy distinta a la que ocurre en otros países de nuestro continente, y tenemos que sentarnos a conversar”.

Kast se reunió con el canciller de Perú en el aeropuerto de Lima
Source Texto: La Nación/Foto: EFE
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Balacera en feria de La Florida deja 2 fallecidos y un...

El ataque se produjo en el sector de Avenida México con Gerónimo de Alderete, donde, según información preliminar, un grupo de desconocidos a bordo de un automóvil abrió fuego contra varias personas y luego huyó del lugar. Las víctimas fueron identificadas como Orlando Mena Bravo, de 83 años, y Johanna Flores Olivares, de 46 años, ambos de nacionalidad chilena.

Gobierno destaca acuerdo Codelco-SQM: “El mayor negoci...

El acuerdo fue presentado en la jornada de este martes al Presidente Gabriel Boric como parte de la Estrategia Nacional del Litio. La ministra de Minería, Aurora Williams, subrayó que la estrategia “no solo habla del aspecto productivo (…) sino que además se hace cargo de la minería que hoy día está desafiada en el mundo”.

Petro declara emergencia económica y social para cobra...

El presidente colombiano firmó un decreto que afecta a todo el territorio nacional y le permitirá aprobar nuevos impuestos, alegando la “incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”.

Patricia Schüller Gamboa
15
