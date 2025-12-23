Kast se reúne con presidente Noboa en Quito

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este martes en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, para abordar asuntos referidos a la seguridad, la migración y el comercio bilateral.



Kast fue recibido por Noboa en el Palacio Presidencial de Carondelet, en el centro de la capital ecuatoriana, en el marco de actos protocolares. Ninguno dio declaraciones, consignó Emol.



La Presidencia de Ecuador informó sin dar más detalles que durante el encuentro dialogaron sobre “la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, lucha contra el crimen organizado, movilidad humana e impulso al comercio entre ambas naciones”.



El Presidente electo había anticipado la seguridad como un tema prioritario en su agenda de diálogo con otros líderes internacionales.

Antes de abordar el avión hacia Quito sostuvo que “Ecuador tiene un problema real con el crimen organizado (…) Ustedes ven la situación que está ocurriendo en Perú, que no es muy distinta a la que ocurre en otros países de nuestro continente, y tenemos que sentarnos a conversar”.