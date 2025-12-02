Kast y posible indulto a criminales de Punta Peuco: “No le contestaré a un vocero de la candidata Jara”

Home Nacional "kast y posible indulto a criminales de punta peuco: “no le ..."

El candidato republicano dijo que “yo le pediría al ministro de Justicia que se preocupe de la seguridad de los gendarmes, que se preocupe de por qué entra droga a las cárceles, de por qué hay vulneración de derechos de los presos, de por qué hay celebraciones y fiestas en las cárceles, que se preocupe de las amenazas que han habido a autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público”, consignó 24Horas.

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, evitó responder si indultaría a criminales condenados  por asesinatos y violaciones de derechos humanos que cumplan sentencia en la cárcel de Punta Peuco.

Kast sostuvo que “no le contestaré a un vocero de la candidata Jara”.

Según consignó 24Horas, las palabras de Kast se dieron luego de una reunión que sostuvo el Presidente Boric, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, con integrantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). 

Gajardo remarcó que un posible indulto a estos criminales “no consideramos que sea un paso a dar”, calificando de “un retroceso” y de “cierta impunidad” la posibilidad de que suceda,

“Cualquier indulto a un criminal de lesa humanidad es retroceder en el largo camino que ha realizado nuestro país para tener justicia”, añadió.

Kast, al ser consultado sobre esta posibilidad, enfatizó: “Lo que descarto es contestarle a un vocero de la candidata Jara, porque lo que hemos visto en su franja es un estilo de hacer política. Ella optó por un camino de confrontación y de puntos que para ella son muy importantes, y yo los respeto”.

“Nosotros tenemos otros puntos, como lo son seguridad y migración”, dijo.

Luego de que la prensa insistiera sobre el punto, Kast expresó que “yo no voy a tomar el tema, porque estoy tomando temas de futuro”.

“Yo le pediría al ministro de Justicia que se preocupe de la seguridad de los gendarmes, que se preocupe de por qué entra droga a las cárceles, de por qué hay vulneración de derechos de los presos, de por qué hay celebraciones y fiestas en las cárceles, que se preocupe de las amenazas que han habido a autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público”, indicó, consignó 24Horas.

Subrayó que “él puede tener una línea de acción y el Presidente (Boric) nos tiene acostumbrados, ha hecho cadenas nacionales, ha levantado el tema por todos los lados. Por lo tanto, el Presidente tiene su agenda, él está trabajando, como él dice, hasta el último día de su mandato y nosotros estamos trabajando para enfrentar las urgencias sociales que la gente tiene”.

