Kenita Larraín entrega detalles de la ayuda que le dio a Marcelo Ríos en un tema legal: “No sentí mala onda”

La modelo y actual numeróloga, Kenita Larraín, sorprendió recientemente al referirse a una confesión realizada por Marcelo “Chino” Ríos, luego de que el extenista revelara que recibió la ayuda de la también empresaria en un tema legal.

Concretamente, en el episodio de “Podemos Hablar” (Chilevisión) que se emitirá este viernes, el otrora número 1° del mundo detalló que un vecino lo acusó de conducir a exceso de velocidad, lo que provocó que iniciara una demanda por difamación.

Asimismo, el sujeto aseguró que era un “maltratador de mujeres”, y que golpeó a Kenita mientras estaban casados. Por lo anterior, el exdeportista contactó a su expareja para que declarara a su favor.

Respecto a esta situación, y en el capítulo de este jueves de “Sígueme”, Larraín señaló que “en ese minuto estaba en Argentina visitando a mis suegros y, de repente, empieza a sonar el teléfono con un número que empezaba con +1, de Estados Unidos, y la foto de Marcelo. Era una llamada de WhatsApp y yo dije ‘esto tiene que ser una broma”.

“Como no contesté, después recibo un WhatsApp con la voz característica de Marcelo y yo dije ‘este tiene que ser Kramer’ porque decía que quería hablar conmigo”, añadió.

Luego, relató que “ahí me pone en contexto de lo que había pasado con el vecino. Me dijo ‘necesito tu ayuda’. Primero me dijo ‘gracias por contestarme’. Claro, fueron tantos años de descalificaciones, que él pensó que no le iba a contestar el teléfono”.

“Sentí como que había sanado muchas cosas, no me quedé pegada. Cuando uno no perdona, sigue entrampado en ese lazo. El tiempo me ayudó a sanar todo eso”, indicó.

En tanto, y después de acceder a ayudarlo, sostuvo que “no sentí mala onda. Cuando me llamó, dije ‘qué bonito que me esté llamando para poder hablar y liberarnos ambos de toda esa mala onda’. Le dije, ‘Marcelo, te puedo ayudar, siempre cuando sea toda la verdad´. Me dice ‘sí, porque el vecino dice que yo te pegaba, que cuando tuviste el accidente en Costa Rica yo te empujé y ambos sabemos que te caíste sola’”.

“Él tenía su lado violento en palabras, en no pescarte, pero no de golpes. El vecino escribió que él me golpeaba, y escribió una cosa que no era. Eso a él le sorprendió, porque nunca esperó que lo ayudara”, concluyó.