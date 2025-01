La cruda confesión de Andrés Caniulef sobre su mayor crisis: “Llevé 40 años este peso, no pude más”

Una íntima confesión realizará Andrés Caniulef la noche de este lunes, en el nuevo capítulo del reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, al recordar su mayor crisis personal, durante una conversación con sus compañeros de encierro.

Según consignó La Cuarta, todo ocurrió luego de que Raimundo Cerda le preguntara al periodista acerca de cómo descubrió su orientación sexual.

En ese momento, de acuerdo a un avance del episodio, Caniulef indicó que “de niño, si no estaba escondido en el baño, estaba en mi pieza. Nunca interactuaba, nunca estaba en la mesa, entonces nunca supieron cómo manejar lo que me pasaba, porque nadie te lo enseña”.

Posteriormente, el comunicador se sinceró, y reveló cómo esta situación provocó un colapso en su vida.

“Recién a los 40 años me senté con mis papás a la mesa y les expliqué qué me había pasado, porque hice crisis”, comentó.

Asimismo, y haciendo referencia a las adicciones que enfrentó en los últimos años, sostuvo que “llevé 40 años este peso, no pude más, y me lancé a un foso donde lo que pasó delante de mí me lo metí”.