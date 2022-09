“La derecha dice cosas que no son ciertas”: embajador argentino causa polémica al opinar del plebiscito

El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, se refirió al plebiscito del pasado 4 de septiembre, y aseguró que “no hubo pedagogía” en la campaña del Apruebo. “No se hizo pedagogía de lo que es la nueva Constitución. (…) Había muchos institutos (artículos) nuevos, había institutos que merecían una explicación”, señaló a Radio AM750 de Buenos Aires.



En la elección donde la opción Rechazo obtuvo un 62%, el diplomático se refirió al proceso y dijo que “la Convención rápidamente se divorció, no digamos de las grandes mayorías populares, sino se divorció de la ciudadanía (…) Los convencionales representaban sectores muy particulares, muy especiales”.



Bielsa se refirió a la opción Rechazo y la derecha. “La otra propuesta, la del Rechazo, era muy fácil de explicar. Se basa en el no. Eran dos opciones, una difícil de explicar versus otra propuesta que se explicaba muy sencillamente, que es un problema que suelen tener la derecha y el progresismo”, expresó.



“La derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”, manifestó.



Bielsa también habló sobre el estallido social del 18 de octubre de 2019 y se refirió al rol de los medios de comunicación en aquel contexto. “Jugaron a decir que hubo toda una posición vinculada con desprestigiar (…) a la constituyente y a los constituyentes y a minimizar los interesantísimos debates que hubo en el seno de la comisión”.



Por último, el diplomático transandino comentó que “lo que llaman los mercados reaccionaron muy positivamente y es curioso, porque esto no da certeza. Certeza hubiera dado la aprobación de la Constitución propuesta, pero lo cierto es que bajó el dólar. Todas las medidas conocidas que indican tranquilidad en el mercado se verificaron”.