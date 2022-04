La guía definitiva para comprar tu silla gamer

Muchas veces sucede que, luego de una extensa sesión de videojuegos o de trabajo, sentimos dolores lumbares o en la zona del cuello y no terminamos de entender por qué, hasta que nos damos cuenta de que la silla puede ser quien provocó estas molestias. Después, investigamos en internet acerca de sillas gamer pero no sabemos cuáles son las mejores.

Justamente para ello, este artículo será perfecto para ti. Comprenderás dos de los beneficios más importantes que tienen y las consideraciones a tener en cuenta, antes de adquirirla.

BENEFICIOS CLAVE

● Cuidan tu salud

Cuando sientas que te duele la espalda más de lo normal o notes que estás sentado en la PC con una postura inadecuada, una silla gamer puede ser la solución para ti. De esta manera, evitarás varias visitas a tu médico. Si es ergonómica, podrás estar cómodo o cambiar los ajustes de la silla cuando quieras, respirarás mejor y tendrás un flujo sanguíneo óptimo sobre todo en las piernas, el cerebro, los brazos, etc.

Además, estas sillas son ideales para que las usen los niños y tengan una buena postura que no les traiga problemas a largo plazo. Con el alto respaldo y asiento adaptado que traen, será muy fácil eliminar una buena parte del estrés muscular acumulado que, luego de unas horas sentado, hace que te duela el cuerpo.

● No son tan costosas

Gracias a la competencia que fomenta el sistema, cada vez más compañías fabrican sillas y bajan los precios de las mismas para ofrecer mejores ofertas que el resto y vender más unidades. Si bien es cierto que el valor dependerá de sus características, lo bueno es que no es nada complicado conseguir un producto de estos, de calidad a un precio accesible.

De hecho, si comparamos estas sillas con las ergonómicas de oficina incluso podrían terminar siendo más baratas, y más aún si hallaste unas sillas promoción de, por ejemplo, un 20% de descuento. Si aún estás dudando de si son o no una buena inversión, recuerda que estarás evitando futuros viajes al médico y costosos gastos en masajes sobre todo para la espalda.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

● Tamaño

Intenta probar la silla gamer Cougar antes de comprarla, para así saber de antemano si es cómoda para ti y no tengas que cambiarla luego de haberla armado en tu casa. Sin embargo, si la quieres comprar de manera virtual esto lógicamente no será posible, y por ello es tan importante que tengas en cuenta las dimensiones de la silla que estén especificadas en la web del fabricante.

Muchas páginas de sillas Chile te ofrecerán una guía en la cual podrás especificar la altura y peso, para que te recomienden las que mejor se adapten a ti.

Puntos a considerar:

Altura del escritorio y reposabrazos: Intenta que la altura del escritorio sea superior a la del reposabrazos, para que puedas acomodar la silla gamer justo debajo del mueble. Esto es importante para que no moleste luego de usarla, ya que de no cumplir con ese requisito no encajará correctamente y quedará sobresaliendo.

Dimensiones del asiento: Trata de obtener una silla gamer Chile en la cual no quedes despegado del suelo cuando estés sentado. Y sobre el ancho, debe ser siempre superior a la forma de tu pelvis, para que los laterales no te aprieten y te sientas incómodo innecesariamente.

Altura del respaldo: Lo ideal es que la altura del respaldo no sea muy corta, porque de esta manera tendrás problemas a la hora de apoyar la cabeza si quieres tirarte para atrás. Toma las medidas que tienes de la cintura al cuello, y cerciórate de que la silla gamer Cougar cumpla con ellas.

Peso soportado: En el caso de que seas una persona que se destaca por tener una corpulencia superior a la media, considera que no todas las sillas Chile están diseñadas para aguantar el mismo peso. No uses las que estén hechas para niños, y evita a toda costa las que tienen una base hecha con puro plástico.

● Ergonomía

Si eres de los que necesitan estar muchas horas frente a la computadora por fines laborales o porque simplemente disfrutas jugando videojuegos, es fundamental que cumpla con ciertos requisitos que posibiliten una buena ergonomía. Uno de ellos es la inclinación del respaldo, así podrás ajustarlo como quieres cuando la uses. No hace falta se incline demasiado, pero sí lo suficiente para sentirte más cómodo cuando lo desees.

Además, si buscas entre sillas promoción no descuides la opción de poder cambiar la altura de los apoyabrazos. Algunas se jactan de gamers y los reposabrazos terminan siendo fijos e incómodos.

● Calidad

Una regla general para todos los productos es que, si quieres que te duren mucho, compra los que tengan mejor calidad de construcción. Es una muy mala acción comprar una silla gamer rosada porque solamente te interesa el diseño/estilo, ya que se puede desgastar rápidamente en cuestión de meses. Usualmente, la calidad está ligada al precio, por lo que no debes esperar milagros si compras la silla más barata posible.

Observa especialmente el chasis, pues si está hecho de metal/acero significará que durará mucho más que si estuviese fabricado con plástico. El relleno también es clave, puesto que escoger el moldeado y creado con espuma fría hará la diferencia entre un relleno desinflado o no al cabo de unos meses.

● El piso de la habitación

No te olvides de tener en cuenta el material del piso de tu cuarto. En el caso de que tengas parquet, si pesas mucho y las ruedas no son las adecuadas correrás el riesgo de rayarlo y dañarlo a cada rato. Compra una que tenga ruedas de goma para suelos delicados.

CONCLUSIÓN

Para finalizar, es clave comprar una silla que tenga una buena tecnología en cuanto a la comodidad que ofrezca y los beneficios a la salud que te traerá. Este último tema es el más importante, ya que, si bien pueden ser un artículo costoso, ahorrarás mucho dinero en médicos y dolores innecesarios.