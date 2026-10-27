Las imágenes que dejó el tornado F2 en Requínoa: destruyó el gimnasio de un colegio y dejó cerca de 70 viviendas dañadas

Un tornado de intensidad F2 provocó graves daños en el Colegio Tricahue de Requínoa, en la Región de O’Higgins, y afectó a cerca de 70 viviendas del sector. El fenómeno se registró alrededor de las 17:30 horas del lunes y causó la destrucción del gimnasio del establecimiento, además de daños en techumbres, ventanales y otras estructuras.

El remolino tocó tierra en el colegio y en la villa Los Jardines, donde varias casas sufrieron la voladura de sus techos. También se reportaron postes quebrados y planchas de zinc sobre el tendido eléctrico.

La intensidad F2 corresponde a vientos estimados de entre 179 y 218 km/h . La velocidad exacta del fenómeno en Requínoa debe confirmarse con los antecedentes técnicos disponibles.

URGENTE 🌪️ Más registros del tornado EF-2 que afectó la localidad de Requinoa, región de O’Higgins. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/Rj6c2sYdIU — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

Colegio Tricahue sufrió graves daños por el tornado en Requínoa

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, entregó detalles sobre los daños registrados en el establecimiento educacional y las zonas aledañas.

⚠️#Requinoa Lo Que Dejo el Paso del Tornado 🌪 https://t.co/Zk9Cv0CXGZ — InfosChile (@INF0SCHILE) October 26, 2026

El jefe comunal señaló que el colegio “sufrió daños importantísimos, la destrucción total del gimnasio, techumbre, ventanales y containers”.

La fuerza del tornado también afectó a distintos sectores residenciales, donde se registraron daños en viviendas e infraestructura pública.

Sería interesante leer o escuchar a los amigos que DESCONOCEN la existencia del cambio climático como @DipCristobal @UrrutiaporChile o creen que es un fenómeno "Cíclico" como la gente del Partido Nacional Libertario Podrían contarnos cuándo fue la última vez que tornados EF0, como el de hoy, se produjeron en el sector de Requinoa, sexta región — Nicolás Preuss (@preuss_cl) October 26, 2026

En relación con lo ocurrido en la villa Los Jardines, Valdivia informó que había “muchos postes quebrados, planchas de zinc en el tendido eléctrico, varias propiedades afectadas”.

“Es terrible lo que ha pasado, la fuerza de este tornado se concentró en el sector de Los Perales, Villa Jardín, el colegio Tricahue”, agregó el alcalde.

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