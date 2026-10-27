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Las imágenes que dejó el tornado F2 en Requínoa: destruyó el gimnasio de un colegio y dejó cerca de 70 viviendas dañadas

El remolino tocó tierra en el colegio y en la villa Los Jardines, donde varias casas sufrieron la voladura de sus techos. También se reportaron postes quebrados y planchas de zinc sobre el tendido eléctrico.

Eduardo Córdova
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Las imágenes que dejó el tornado F2 en Requínoa: destruyó el gimnasio de un colegio y dejó cerca de 70 viviendas dañadas

Un tornado de intensidad F2 provocó graves daños en el Colegio Tricahue de Requínoa, en la Región de O’Higgins, y afectó a cerca de 70 viviendas del sector. El fenómeno se registró alrededor de las 17:30 horas del lunes y causó la destrucción del gimnasio del establecimiento, además de daños en techumbres, ventanales y otras estructuras.

El remolino tocó tierra en el colegio y en la villa Los Jardines, donde varias casas sufrieron la voladura de sus techos. También se reportaron postes quebrados y planchas de zinc sobre el tendido eléctrico.

La intensidad F2 corresponde a vientos estimados de entre 179 y 218 km/h . La velocidad exacta del fenómeno en Requínoa debe confirmarse con los antecedentes técnicos disponibles.

Colegio Tricahue sufrió graves daños por el tornado en Requínoa

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, entregó detalles sobre los daños registrados en el establecimiento educacional y las zonas aledañas.

El jefe comunal señaló que el colegio “sufrió daños importantísimos, la destrucción total del gimnasio, techumbre, ventanales y containers”.

La fuerza del tornado también afectó a distintos sectores residenciales, donde se registraron daños en viviendas e infraestructura pública.

En relación con lo ocurrido en la villa Los Jardines, Valdivia informó que había “muchos postes quebrados, planchas de zinc en el tendido eléctrico, varias propiedades afectadas”.

“Es terrible lo que ha pasado, la fuerza de este tornado se concentró en el sector de Los Perales, Villa Jardín, el colegio Tricahue”, agregó el alcalde.

Revisa las imágenes

Reportan tornado en Machalí y Requínoa
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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