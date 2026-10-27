Casas inundadas y activación de quebradas: Los daños en Las Condes y Lo Barnechea tras nuevo sistema frontal

Diferentes daños provocó la noche de este lunes el intenso pulso de lluvias registrado en el sector oriente de la Región Metropolitana, provocando inundaciones en Las Condes y Lo Barnechea.

Este nuevo sistema frontal generó la activación de quebradas y remociones en masa. Además, las autoridades emitieron alertas SAE y declararon Alerta Roja en ambas comunas.

Por un lado, en Las Condes, la quebrada Honda aumentó nuevamente de manera considerable su caudal. Esto último generó que el agua corriera con fuerza por algunas calles.

Asimismo, según consignó Emol, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y activaron medidas de emergencia, frente al riesgo de aluviones y remociones en masa

Respecto a los estragos, hubo calles anegadas, viviendas inundadas y establecimientos educacionales afectados. A su vez, para este martes se suspendieron las clases en los colegios municipales y jardines infantiles de la comuna.

Situación de Lo Barnechea

En cuanto a Lo Barnechea, las lluvias causaron una remoción en masa en el kilómetro 8 de la Ruta G-21, Camino a Farellones.

La situación también provocó cortes de tránsito y daños en viviendas y establecimientos educacionales. Por lo mismo, se emitió una alerta SAE para advertir sobre los riesgos y eventuales evacuaciones.

De acuerdo al citado medio, Bomberos trabajó durante la noche en la evacuación de al menos 16 adultos mayores que permanecían aislados en la residencia Villa San Bruno. En la misma línea, según informó la municipalidad, alrededor de 200 personas podrían encontrarse aisladas en el sector de Huallalolén.

Se espera que durante esta mañana las autoridades de ambas comunas realicen nuevos balances. Así, se determinará la magnitud de los daños y coordinarán la entrega de ayuda a las familias.