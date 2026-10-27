Home Nacional "casas inundadas y activación de quebradas: los daños en las conde..."

Casas inundadas y activación de quebradas: Los daños en Las Condes y Lo Barnechea tras nuevo sistema frontal

La quebrada Honda se desbordó en Las Condes, tras aumentar nuevamente de manera considerable su caudal; mientras que en Lo Barnechea, las lluvias generaron una remoción en masa en el kilómetro 8 de la Ruta G-21, Camino a Farellones.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Casas inundadas y activación de quebradas: Los daños en Las Condes y Lo Barnechea tras nuevo sistema frontal

Diferentes daños provocó la noche de este lunes el intenso pulso de lluvias registrado en el sector oriente de la Región Metropolitana, provocando inundaciones en Las Condes y Lo Barnechea. 

Este nuevo sistema frontal generó la activación de quebradas y remociones en masa. Además, las autoridades emitieron alertas SAE y declararon Alerta Roja en ambas comunas.

Por un lado, en Las Condes, la quebrada Honda aumentó nuevamente de manera considerable su caudal. Esto último generó que el agua corriera con fuerza por algunas calles. 

Asimismo, según consignó Emol, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y activaron medidas de emergencia, frente al riesgo de aluviones y remociones en masa

Respecto a los estragos, hubo calles anegadas, viviendas inundadas y establecimientos educacionales afectados. A su vez, para este martes  se suspendieron las clases en los colegios municipales y jardines infantiles de la comuna.

Situación de Lo Barnechea

En cuanto a Lo Barnechea, las lluvias causaron una remoción en masa en el kilómetro 8 de la Ruta G-21, Camino a Farellones

La situación también  provocó cortes de tránsito y daños en viviendas y establecimientos educacionales. Por lo mismo, se emitió una alerta SAE para advertir sobre los riesgos y eventuales evacuaciones.

De acuerdo al citado medio, Bomberos trabajó durante la noche en la evacuación de al menos 16 adultos mayores que permanecían aislados en la residencia Villa San Bruno. En la misma línea, según informó la municipalidad, alrededor de 200 personas podrían encontrarse aisladas en el sector de Huallalolén.

Se espera que durante esta mañana las autoridades de ambas comunas realicen nuevos balances. Así, se determinará la magnitud de los daños y coordinarán la entrega de ayuda a las familias.

Quebrada Honda vuelve a activarse con gran fuerza en Las Condes
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Niño de 3 años murió tras caer desde un piso 13 en San...

El subcomisario Sebastián Rojas, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, entregó detalles de las primeras diligencias realizadas por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. “El día de hoy, a petición de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte personal policial de esta brigada especializada concurrió hasta el Hospital de Urgencia Asistencia Pública”, señaló el detective.

Leer mas
Nacional
Arenas y revocación de rebajas de penas: Admite que “e...

“El Presidente está convencido de que hay que buscar todos los medios posibles. Y el ministro Rabat se comprometió con ese objetivo”, comentó el vocero de Gobierno.

Leer mas
Nacional
Las imágenes que dejó el tornado F2 en Requínoa: destr...

El remolino tocó tierra en el colegio y en la villa Los Jardines, donde varias casas sufrieron la voladura de sus techos. También se reportaron postes quebrados y planchas de zinc sobre el tendido eléctrico.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
25
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/