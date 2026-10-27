Home Nacional "suspensión de clases para este martes 27 de octubre: revisa las c..."

Suspensión de clases para este martes 27 de octubre: Revisa las comunas y zonas afectadas

Debido al impacto del nuevo sistema frontal, se determinó suspender las clases en algunas zonas de la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Suspensión de clases para este martes 27 de octubre: Revisa las comunas y zonas afectadas

El nuevo sistema frontal que afectó a la zona central del país obligó a suspender las clases en algunas comunas para este martes 27 de octubre.

Por un lado, en el caso de Las Condes, la suspensión comprende la totalidad de sus establecimientos municipales. Según consignó T13, esto corresponde a ocho colegios y cinco jardines infantiles.

“Nuestra prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios, por lo que decidimos suspender las clases en nuestros recintos”, indicó la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín.

Asimismo, establecimientos de otras comunas de la Región Metropolitana también solicitaron no tener actividades. Esto incluye a algunos colegios que se encuentran fuera del perímetro de seguridad definido por las autoridades.

De acuerdo al citado medio, los colegios que pidieron suspender sus clases son: 

  •  Colegio Farellones (Lo Barnechea).
  • Colegio San Juan de Kronstadt (Lo Barnechea).
  • Colegio San Juan de Pirque (Pirque).
  • Jardín Infantil Las Almendritas de Pirque (Pirque).
  • Colegio Redland (Las Condes).
  • Jardín Infantil Ganbaru (Las Condes).
  • Jardín Infantil General Blanche (Las Condes).

El caso de Requínoa 

Respecto a la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, también fueron suspendidas las clases en todos los establecimientos educacionales municipales

Lo anterior, a raíz del paso de un tornado clasificado como EF-2, que dejó al menos 70 viviendas y un establecimiento educacional con daños.

“Esta medida preventiva tiene como objetivo resguardar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación”, precisaron desde el municipio. 

Además, indicaron que “se realizarán turnos éticos para cumplir con la alimentación de aquellos alumnos que lo necesiten”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Balacera en Santiago Centro: un ciudadano venezolano m...

Durante la madrugada, funcionarios del equipo ECOH llegaron hasta un centro asistencial de Santiago, luego de que ambos ciudadanos venezolanos ingresaran con heridas presuntamente provocadas por impactos balísticos.

Leer mas
Nacional
Niño de 3 años murió tras caer desde un piso 13 en San...

El subcomisario Sebastián Rojas, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, entregó detalles de las primeras diligencias realizadas por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. “El día de hoy, a petición de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte personal policial de esta brigada especializada concurrió hasta el Hospital de Urgencia Asistencia Pública”, señaló el detective.

Leer mas
Nacional
Arenas y revocación de rebajas de penas: Admite que “e...

“El Presidente está convencido de que hay que buscar todos los medios posibles. Y el ministro Rabat se comprometió con ese objetivo”, comentó el vocero de Gobierno.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/