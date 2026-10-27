Suspensión de clases para este martes 27 de octubre: Revisa las comunas y zonas afectadas

El nuevo sistema frontal que afectó a la zona central del país obligó a suspender las clases en algunas comunas para este martes 27 de octubre.

Por un lado, en el caso de Las Condes, la suspensión comprende la totalidad de sus establecimientos municipales. Según consignó T13, esto corresponde a ocho colegios y cinco jardines infantiles.

“Nuestra prioridad es resguardar la seguridad de los estudiantes y funcionarios, por lo que decidimos suspender las clases en nuestros recintos”, indicó la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín.

Asimismo, establecimientos de otras comunas de la Región Metropolitana también solicitaron no tener actividades. Esto incluye a algunos colegios que se encuentran fuera del perímetro de seguridad definido por las autoridades.

De acuerdo al citado medio, los colegios que pidieron suspender sus clases son:

Colegio Farellones (Lo Barnechea).

Colegio San Juan de Kronstadt (Lo Barnechea).

Colegio San Juan de Pirque (Pirque).

Jardín Infantil Las Almendritas de Pirque (Pirque).

Colegio Redland (Las Condes).

Jardín Infantil Ganbaru (Las Condes).

Jardín Infantil General Blanche (Las Condes).

El caso de Requínoa

Respecto a la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, también fueron suspendidas las clases en todos los establecimientos educacionales municipales.

Lo anterior, a raíz del paso de un tornado clasificado como EF-2, que dejó al menos 70 viviendas y un establecimiento educacional con daños.

“Esta medida preventiva tiene como objetivo resguardar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación”, precisaron desde el municipio.

Además, indicaron que “se realizarán turnos éticos para cumplir con la alimentación de aquellos alumnos que lo necesiten”.