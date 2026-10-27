Niño de 3 años murió tras caer desde un piso 13 en Santiago Centro: PDI investiga el caso

Un niño de 3 años falleció la noche de este lunes tras caer desde el piso 13 de un edificio en Santiago Centro, Región Metropolitana. La Policía de Investigaciones (PDI) realiza diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho, ocurrido en un departamento donde se detectaron problemas en los seguros de un ventanal.

De acuerdo con antecedentes publicados por Radio Biobío, el menor era de nacionalidad extranjera. Tras el incidente, fue trasladado hasta el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, donde se constató su fallecimiento.

PDI inspeccionó el departamento desde donde cayó el niño

El subcomisario Sebastián Rojas, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, entregó detalles de las primeras diligencias realizadas por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

“El día de hoy, a petición de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte personal policial de esta brigada especializada concurrió hasta el Hospital de Urgencia Asistencia Pública”, señaló el detective.

En el recinto asistencial, los funcionarios constataron que había “un menor fallecido por muerte de precipitación desde de altura”, agregó.

Posteriormente, los detectives se trasladaron hasta el departamento ubicado en el piso 13 del edificio para realizar una inspección ocular del sitio del suceso.

PDI detectó problemas en los seguros de un ventanal

Durante la inspección, los funcionarios identificaron condiciones relacionadas con la seguridad del inmueble que forman parte de la investigación.

Según los antecedentes entregados por la policía, el departamento no contaba con medidas de seguridad adecuadas y los seguros del ventanal que daba acceso al balcón se encontraban en mal estado.

Este antecedente será parte de las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió la caída y las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

Finalmente, el subcomisario Rojas indicó que “se informa que se continúan las diligencias de investigación tendientes a establecer los hechos materia de investigación”.

La PDI mantiene las indagatorias en curso para esclarecer lo sucedido.