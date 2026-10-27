Balacera en Santiago Centro: un ciudadano venezolano murió y otro resultó herido en ataque en Sierra Bella

Un ciudadano venezolano murió y otro resultó herido durante una balacera en el sector de Sierra Bella, en Santiago Centro. Tras el ataque, la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron diligencias para esclarecer el homicidio.

Durante la madrugada, ambos ciudadanos venezolanos ingresaron a un centro asistencial con heridas presuntamente provocadas por impactos balísticos. Ante esta situación, Carabineros informó a la Fiscalía sobre lo ocurrido, recogió Emol.

Uno de los hombres recibió un disparo en una pierna y falleció en el hospital, pese a los esfuerzos del personal médico. En tanto, el segundo afectado permanece herido y su estado de salud es reservado.

¿Qué se sabe de la balacera en Sierra Bella?

El fiscal Jonathan Coloma entregó detalles sobre las primeras diligencias. Según explicó, la investigación comenzó tras recibirse una denuncia por posibles disparos en el sector.

“Se recibió una denuncia de posible balacera en el sector de Sierra Bella en Santiago, se tomó contacto con funcionarios y paralelamente se tomó conocimiento de que había un fallecido, un lesionado a bala en una de sus piernas”, relató.

Por ahora, el autor o los autores del homicidio no han sido identificados. Asimismo, todavía no se han establecido públicamente las circunstancias exactas del ataque.

ECOH y PDI investigan el homicidio en Santiago

Tras conocerse el caso, el equipo ECOH de la Fiscalía inició diligencias junto a la Brigada de Homicidios de la PDI. Ambas instituciones buscan reconstruir la dinámica del ataque.

Además, los investigadores trabajan para establecer quiénes participaron en los hechos. Las diligencias permitirán reunir antecedentes y avanzar en la identificación de los responsables.