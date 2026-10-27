Mujer boliviana murió tras lanzarse de un automóvil en movimiento en Melipilla cuando sufría abuso sexual: imputado quedó en prisión preventiva

Una mujer de nacionalidad boliviana murió tras lanzarse de un automóvil en movimiento en Melipilla, Región Metropolitana, luego de que un hombre presuntamente la engañara con una oferta de trabajo y realizara actos de connotación sexual en su contra. El hecho ocurrió el pasado 22 de octubre y es investigado por la Fiscalía Occidente.

El fiscal de Melipilla, Luis Carreño, entregó antecedentes sobre el caso y explicó que el imputado, de nacionalidad chilena, conducía por un sector de la comuna cuando se encontró con la víctima, quien caminaba por el lugar, recogió T13.

Según el persecutor, el sujeto se acercó a la mujer y, mediante engaños, consiguió que subiera al vehículo bajo la promesa de una oportunidad laboral.

Fiscalía detalló cómo ocurrió la caída de la mujer en Melipilla

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la mujer subió al automóvil. Entonces, el imputado reanudó la marcha y comenzó a realizar gestos de connotación sexual en su contra.

La situación habría provocado temor en la víctima, quien decidió lanzarse del vehículo cuando todavía estaba en movimiento.

“El imputado reinició la marcha comenzando a realizar gestos de connotación sexual en contra de la mujer, lo que provocó que la víctima, atemorizada, se arrojara desde el automóvil en movimiento. Esto le causó graves lesiones que posteriormente le provocaron su muerte debido a un fuerte traumatismo en la cabeza”, declaró el fiscal Carreño.

Según la Fiscalía, el conductor presenció lo ocurrido, pero no se detuvo a prestar ayuda y huyó del lugar.

Imputado quedó en prisión preventiva

Horas después del hecho, el hombre fue detenido y pasó a control de detención el viernes siguiente. En esa instancia, quedó en prisión preventiva por los delitos de abuso sexual y no prestar auxilio a la víctima. Esto, según los antecedentes informados por el Ministerio Público.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El fiscal Luis Carreño adelantó que, tras la muerte de la mujer, la Fiscalía solicitará una nueva audiencia para ampliar la imputación.

“Tras la muerte de la víctima, la Fiscalía solicitará posteriormente una nueva audiencia para reformalizar al imputado por la responsabilidad que le cabe en la muerte de esta mujer”, afirmó.

De esta manera, el Ministerio Público buscará incorporar formalmente los antecedentes relacionados con el fallecimiento de la víctima a la investigación en curso.