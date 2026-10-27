Arenas y revocación de rebajas de penas: Admite que “es muy difícil”, pero “hay la voluntad política de hacerlo”

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió este martes a la fórmula en la que trabaja el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para revocar las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Cabe destacar que el Presidente José Antonio Kast encomendó esta labor al ministro Rabat. Todo esto, para corregir el error de la firma de estos decretos administrativos.

En ese marco, Arenas conversó con Radio Cooperativa y habló del debate jurídico que ha generado la iniciativa.

Y es que, según consignó Emol, se busca dirimir si radica en un derecho, con lo cual no aplicaría la reforma del 2022 que exime a condenados por delitos sexuales contra menores; o un beneficio para los condenados.

“Son líneas interpretativas, pero hay que decir que la interpretación es si es esto es una ley de tipo penal, con lo cual aplica la irretroactividad, o una ley de administración penitenciaria. Yo personalmente considero que es una ley penal, porque modifica las condiciones de la pena”, dijo el vocero de Gobierno.

“Si fuera solamente administrativa dejaríamos un espacio muy amplio a que a uno le impongan sanciones más gravosas por algo sobre lo cual ya fue condenado. Yo considero que puede ser una arbitrariedad grande”, sostuvo.

Asimismo, precisó que “en el Congreso, el exministro Hernán Larraín dejó claro que la intención del legislador había sido que no fuera considerado una ley penal sino de administración penitenciaria”. Sin embargo, añadió: “Pero las Cortes dijeron de forma invariable, esto es una ley penal”.

La labor de Rabat

Respecto a la fórmula legislativa que aplicará el Ejecutivo, Arenas indicó que “ese es el desafío que tiene el ministro de Justicia”.

“Hay proyectos que reforman la Constitución, hay otros que dicen que no es necesario reformar la Constitución. Él quedó de buscar la fórmula adecuada con todos los expertos del ministerio de Justicia”, expresó.

A la vez, planteó que “la garantía que el Presidente le pidió es que aquí no haya ninguna excepción en este tema con la reforma que se proponga”.

Sobre la revocación de las rebajas de penas, admitió que “es muy difícil, pero el Presidente le dijo que buscara todas las fórmulas posibles para ver cómo lográbamos que esto se pudiese revocar”.

“Es otro desafío que tiene el ministro de Justicia, porque no es cosa de llegar y revocar un derecho que ya otorgó”, puntualizó.

En cuanto a si el Gobierno está generando una expectativa que no podrá cumplir, subrayó: “Independiente de eso, hay una voluntad política de hacerlo y si nos restáramos cada vez que vemos que es difícil hacer algo, no haríamos casi nada. Entonces, hay que buscar el objetivo”.

“El Presidente está convencido de que hay que buscar todos los medios posibles. Y el ministro Rabat se comprometió con ese objetivo”, mencionó.