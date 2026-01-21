Las mejores empanadas de la ciudad: una ruta para saber qué hacer en Santiago

Crujientes, jugosas y cargadas de tradición, las empanadas son parte esencial de la identidad gastronómica chilena y un clásico infaltable en Fiestas Patrias. Santiago ofrece una amplia variedad de locales donde este plato típico se luce en distintas versiones.

Desde picadas históricas hasta propuestas más contemporáneas, esta selección reúne algunas de las mejores empanadas de la ciudad, ideales para quienes buscan qué hacer en Santiago a través del sabor.

Desde La Nación te recomendamos esta ruta gastronómica, perfecta para salir y recorrer la ciudad bocado a bocado.

Don Guille

Ganadora en dos ocasiones consecutivas del premio a la mejor empanada de pino de Santiago, otorgado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, este local se ha consolidado como un imperdible de la cocina tradicional.

Ubicado en las cercanías del Club Hípico, en Gorbea 2554, lleva más de 15 años deleitando al público con sus clásicas empanadas de pino: masa dorada y crujiente, relleno abundante y una carne bien condimentada que explica su reconocimiento.

Ellos atienden de lunes a viernes de 10:00 a 20:30 horas y los sábado de 10:00 a 18:30 horas.

El Remanso

Una parada imperdible en Florida. Con más de 25 años de trayectoria, las empanadas de El Remanso se han ganado el paladar de generaciones de floridanos y se consolidan como una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y sus alrededores.

Ubicado en Andalién #73, en las cercanías de Walker Martínez, el local se inserta en un tranquilo barrio residencial. Cuenta con mesas para comer en el lugar, juegos de mesa, estacionamiento y, casi siempre, largas filas que reflejan su popularidad.

Ofrece más de 13 variedades de empanadas, desde las clásicas de pino y napolitana hasta camarón y múltiples combinaciones llenas de sabor.

Funcionan de martes a viernes, entre las 09:30 y las 20:00 horas, y los fines de semana y festivos, de 09:00 a 20:00 horas.

Rosalía

Con más de 50 años de trayectoria, Rosalía es uno de los referentes indiscutidos cuando se habla de empanadas en Santiago. Reconocido en reiteradas ocasiones, con premios en 2017, 2018 y 2022, este local familiar de Lo Barnechea ha logrado sostener una calidad constante a lo largo del tiempo.

Fundado en la década de 1970 por Rosalía Vega, hoy el legado continúa en manos de sus hijas, quienes mantienen una elaboración 100% artesanal. Junto a su clásica y premiada empanada de pino, el local también ofrece repostería tradicional, con preparaciones como pie de limón, kuchen, empolvados y alfajores.

Ubicado en Pastor Fernández 15521, Lo Barnechea, atiende de martes a domingo, entre las 09:00 y las 16:00 horas.

La Playera Empanadas

Para quienes buscan empanadas fritas y de queso, La Playera Empanada es una excelente alternativa dentro de los panoramas gastronómicos para quienes se preguntan qué hacer en Santiago.

Con más de 10 variedades, este local ubicado en Providencia es ideal para una escapada rápida o un buen picoteo. Su propuesta se complementa con una estética surfera y costera, que le da identidad y un ambiente relajado.

Funciona de martes a domingo, de 13:00 a 22:00 horas, y los fines de semana de 11:30 a 17:00 horas. Está ubicado en Renato Zanelli 1326, Providencia.