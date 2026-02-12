Ley del Cáncer: Exministro Paris critica mal uso de fondos en Gobierno de Boric

El exministro de Salud, Enrique Paris, criticó al Presidente Boric por la forma en que utilizó los recursos destinados -por el gobierno anterior- a la Ley del Cáncer y denunció que por presiones de gremios de la salud se retrasó la instalación de un centro de la Fundación Arturo López Pérez (FALP) en la Región de Los Lagos.



“El cáncer es la primera causa de muerte en Chile”, aseguró Paris a Radio Biobío, luego de criticar que el actual Ejecutivo no aplicó de forma eficiente los recursos que él mismo, como ministro del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, firmó en la promulgación de la Ley del Cáncer.



“Siendo ministro de Salud firmé la Ley del Cáncer con el presidente Piñera. Desgraciadamente, el Gobierno que está por terminar no llevó a cabo de forma eficiente el desarrollo de esta ley. Los recursos no se utilizaron lo suficientemente bien. Hubo fondos que no se gastaron“, criticó Paris mientras se encontraba de visita en Puerto Montt.



Consultado sobre la situación del Centro Oncológico Regional de Los Lagos, comentó que la Ley del Cáncer está para destinar recursos a las regiones y las macrozonas, además de fondos para formar especialistas, por lo que las autoridades deberían explicar la falta de fondos para esto.



Agregó que cuando se iba a destinar un espacio del Hospital de Seminario a la FALP, institución que es referente nacional de especialistas contra el cáncer, gremios locales presionaron para evitarlo.



“En la época en que era ministro, la FALP quiso instalar acá un centro oncológico, y hubo gente, gremios de aquí de Puerto Montt, que se opusieron a que entregáramos parte o terreno del antiguo hospital para que la FALP pudiera construir ahí su centro oncológico”.



El exministro de Salud fue condecorado como hijo ilustre de Puerto Montt, capital regional de Los Lagos, debido a su labor en la gestión contra la pandemia.