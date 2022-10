Locatarios de la “Zona Cero” critican medidas de las autoridades para este 18-O

Locatarios y dueños de negocios de la zona de la Plaza Baquedano y Barrio Lastarria, dentro de la denominada “Zona Cero”, criticaron las medidas de prevención para evitar desmanes este martes, cuando se cumplen tres años desde el estallido social.



Los comerciantes informaron que recibieron una circular por parte de Municipalidad de Santiago donde se realiza un llamado a no abrir sus locales durante esta jornada e informaron de los horarios y lugares para retirar la basura.



Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana, declaró a Radio Universo que “le están diciendo a la gente que se vaya y que no estén dando vuelta. Eso habla un poco del ánimo que tiene el Estado y las capacidades que tiene con respecto a poder solucionar este problema. Si ves todo el despliegue policial que dicen que van a hacer, eso de e irse temprano, no lo entiendo tanto”.



El locatario informó que “no vamos a abrir porque sería poner en riesgo al personal y a los clientes. El resto del gremio lo más probable es que cierre o trabajen mediodía”.



“La autoridad va a tomar varias medidas y esperamos que eso de buen resultado. Yo me voy a quedar en el local a pesar de que va a estar cerrado. Estamos comunicados por WhatsApp con los otros locatarios y también tenemos los teléfonos de Carabineros. Se revisó que todos tuvieran extintores y alarmas”, agregó.



Mientras que el presidente de la asociación gremial de empresarios y emprendedores del barrio Lastarria, Alfonso Molina, sostuvo a Radio Agricultura que “efectivamente existe una coordinación por parte del Ministerio del Interior y Carabineros, y confiamos en el trabajo que van a hacer”.



Pero opinó que “el llamado se tiene que hacer al revés. Se debe reforzar los controles con Carabineros y seguridad. El llamado no puede ser a atrincherarse, a quedarse en su casa, y pedir que la gente no salga. No puede ser que los buenos estén encerrados y los malos afuera”.



El dirigente añadió que “si hay hechos delictuales, se tienen que condenar y ahí está el Ministerio Público. Hay una sensación de impunidad y de puerta giratoria. Si les faltan recursos que lo digan. El Gobierno les ha preguntado qué necesitan para funcionar mejor, pero por qué estos delincuentes, que agreden y matan, está libre