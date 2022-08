López por visita de hinchas al CDA: “No fue un apriete, fue una charla positiva”

Diego López lleva poco más de dos meses como entrenador de Universidad de Chile y ya está bastante cuestionado tras la crisis que tiene al club cerca de la zona de descenso, a tal punto que ya se habla de su posible salida anticipada de la banca.

Tras la última derrota ante Curicó Unido en La Granja, el cuadro estudiantil viajó de vuelta a Santiago con destino al Centro Deportivo Azul, donde un grupo de hinchas esperaba al equipo, e incluso los hicieron pasar al interior del centro de entrenamiento, lo cual fue reconocido por el estratego uruguayo.

“No lo tomamos como apriete. Fueron hinchas que vinieron a hablar con nosotros y fue una charla positiva. No marca precedente, yo lo veo como algo positivo, hay que escuchar al hincha. Se habló entre personas y para mí fue bueno y demostró que estamos todos juntos. No pasó nada grave, hablamos hasta dentro del CDA. No me pareció malo, al contrario”, reconoció el DT charrúa en conferencia de prensa.

Además, el adiestrador se refirió a los problemas dirigenciales que viven los estudiantiles en el último tiempo: “No puedo responder por cosas que no me corresponden. En el momento que yo asumí venir a un equipo grande, y en los equipos grandes hay dificultades, sobre todo cuando las cosas andan mal. Yo respondo lo que pienso, pero no puedo rendir cuentas de cosas que no manejo”.

“He vivido situaciones difíciles y creo que la forma en la que debemos salir es todos juntos. El domingo estuvimos con el presidente (Michael Clark), la relación es buena y estamos unidos para salir de esta situación difícil”, añadió.