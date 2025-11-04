Los 8 candidatos presidenciales participan en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile

A partir de las 8 horas de este martes, los ocho candidatos y candidatas presidenciales participan en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en lo que será el penúltimo antes de las elecciones del 16 de noviembre próximo.
Franco Parisi (PDG), Jeannette Jara (PC), Marco Enríquez-Ominami (Ind.), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (PRep.), Eduardo Artés (Ind.), Evelyn Matthei (UDI) y Harold Mayne-Nicholls (Ind.) confirmaron su participación en la instancia que será transmitida por todas las radios asociadas y sus canales digitales, consignó T13.
Las periodistas encargadas de guiar el debate son las profesionales del 13 Cristina González (Radio Agricultura), Soledad Onetto ( Radio 13C), Mónica Pérez (Tele13 Radio), además de Rodrigo Vergara (Radio Cooperativa).
No podrán utilizar celulares ni dispositivos electrónicos
Una de las novedades que presenta el debate de Archi es que ninguno de los ocho candidatos y candidatas podrán utilizar celulares ni dispositivos electrónicos durante el encuentro.