Lugares turísticos en Chile: playas escondidas para descubrir

Entre los muchos lugares turísticos en Chile, las playas escondidas destacan por su belleza natural y tranquilidad.

Son rincones poco masificados que permiten disfrutar de paisajes únicos, desde el norte árido hasta el sur austral, ideales para quienes buscan desconexión y contacto directo con la naturaleza.

Lugares turísticos en Chile: playas escondidas en el norte

Caleta Vítor (Arica): uno de los lugares turísticos en Chile con valor arqueológico y paisajes de acantilados.

Estos son los lugares turísticos en Chile: playas escondidas en el centro

Playa Coliumo (Biobío): bahía de pescadores que se suma a los lugares turísticos en Chile con encanto local.

Lugares turísticos en Chile: playas escondidas en el sur

Playa Mar Brava (Chiloé): fuerte oleaje y paisajes agrestes, típica de los lugares turísticos en Chile australes.

Consejos prácticos

Acceso: muchas de estas playas, como otros lugares turísticos en Chile , requieren caminatas, transporte local o tours.

primavera y verano para disfrutar del clima más cálido. Recomendación: llevar provisiones y respetar el entorno, ya que varios lugares turísticos en Chile tienen servicios limitados.

Las playas escondidas forman parte de los lugares turísticos en Chile más auténticos.

Cada rincón, desde el norte hasta el sur, ofrece paisajes únicos y la oportunidad de conectar con la naturaleza en estado puro, diferenciándose de los destinos más concurridos.