Lugares turísticos en Chile: playas escondidas para descubrir

Las playas escondidas forman parte de los lugares turísticos en Chile más sorprendentes. Desde caletas arqueológicas en el norte hasta playas remotas en Chiloé y Aysén, esta guía reúne rincones poco masificados que muestran la diversidad del litoral chileno.

Entre los muchos lugares turísticos en Chile, las playas escondidas destacan por su belleza natural y tranquilidad.

Son rincones poco masificados que permiten disfrutar de paisajes únicos, desde el norte árido hasta el sur austral, ideales para quienes buscan desconexión y contacto directo con la naturaleza.

Lugares turísticos en Chile: playas escondidas en el norte

  • Caleta Vítor (Arica): uno de los lugares turísticos en Chile con valor arqueológico y paisajes de acantilados.
  • Playa La Virgen (Atacama): considerada una de las playas más hermosas y un imperdible dentro de los lugares turísticos en Chile del norte.
  • Playa Blanca (Iquique): tranquila y menos concurrida, perfecta para quienes buscan lugares turísticos en Chile alejados del bullicio.

  • Acceso: muchas de estas playas, como otros lugares turísticos en Chile, requieren caminatas, transporte local o tours.
  • Mejor época: primavera y verano para disfrutar del clima más cálido.
  • Recomendación: llevar provisiones y respetar el entorno, ya que varios lugares turísticos en Chile tienen servicios limitados.

Las playas escondidas forman parte de los lugares turísticos en Chile más auténticos.

Cada rincón, desde el norte hasta el sur, ofrece paisajes únicos y la oportunidad de conectar con la naturaleza en estado puro, diferenciándose de los destinos más concurridos.

