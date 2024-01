Macron afirma que no se arrepiente de defender la “presunción de inocencia” de Gérard Depardieu

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que no se arrepiente de haber defendido la “presunción de inocencia” del famoso actor, Gérard Depardieu, quien enfrenta varias denuncias por violación y agresión sexual.

Hace algunas semanas, el mandatario respaldó al intérprete de 75 años, luego de la emisión de un reportaje, asegurando que este último era víctima de una “cacería humana”, y también, describió a Depardieu como un “inmenso actor”, que hacía que el país estuviera orgulloso.

Bajo ese contexto, mediante una rueda de prensa este martes en el Palacio del Elíseo en París, el jefe de Estado manifestó que “no me arrepiento de haber defendido la presunción de inocencia de una personalidad pública, un artista en este caso, como he hecho con responsables políticos”.

No obstante, admitió que “si de algo me arrepiento es de no haber dicho suficientemente lo importante que son las palabras de las mujeres víctimas de esta violencia”.

Cabe destacar que, según consignó Emol, Depardieu es objeto de tres denuncias por agresión sexual o violación, hechos que él niega, y desde el año 2020 está imputado por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould.

Por su parte, el mencionado reportaje, emitido por la cadena pública France 2, dio cuenta de estas acusaciones, y también reveló unos dichos obscenos del actor acerca de una niña de 10 años que montaba a caballo en Corea del Norte, lo cual causó polémica.